ドジャースは17日（日本時間18日）、左腕のエリック・ラウアー投手（30）を金銭トレードでブルージェイズから獲得したと発表した。40人枠を空けるため、ブラスダー・グラテロル投手（27）が60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。

ラウアーは2016年のMLBドラフト1巡目（全体25位）でパドレスから指名され、18年にメジャーデビュー。ブルワーズに移籍後の22年には11勝を挙げた。

韓国プロ野球を経て25年からブルージェイズでプレー。昨秋のドジャースとのワールドシリーズ（WS）では延長18回の死闘を繰り広げた第3戦で12回途中から登板し、4回2/3を2安打無失点と好投するなど、2試合に投げた。

今季はブ軍で8試合（うち先発6試合）に登板し、1勝5敗、防御率6・69で、今月11日（同12日）にジャリエル・ロドリゲスがメジャー昇格したことに伴い、DFA（メジャー40人枠から外す措置）となった。MLB通算は156試合で46勝44敗、防御率4・26。

ドジャースの投手陣は先発のグラスノーが今月に入って腰痛でIL入り。左肩の疲労で出遅れていたスネルも9日（同10日）のブレーブス戦で復帰したものの「左肘の関節内遊離体」で15日（同16日）にIL入りし、先発2人が欠ける事態となった。

また、この日、救援左腕のドライヤーも左肩の違和感でIL入りしており、投手整備が課題となっていた。