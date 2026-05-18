定年退職後、突然“ずっと家にいる夫”との生活が始まる――。仕事中心で生きてきた男性ほど、退職後に居場所を失い、妻に強く依存してしまうケースは少なくありません。「スーパーに行ってくる」と言えば、「俺も行くよ」。そんな毎日に疲弊した妻が考えた、“夫婦関係を壊さないための秘策”とは――。詳しく見ていきましょう。

「俺も行くよ」が苦痛…退職後、妻に依存し始めた65歳元部長

「スーパーに行ってくるわね」

そう言うと、リビングでテレビを見ていた夫が立ち上がり、「俺も行くよ」――。

こんなやりとりに頭を悩ませていたというのが、神奈川県在住の真理子さん（63歳・仮名）。夫の浩一さん（65歳・仮名）は中堅メーカーで部長職まで務め上げ、1年前に定年退職しました。

現役時代は朝から晩まで仕事中心。部下を抱え、出張も多かった浩一さん。しかし退職後、生活は一変します。朝起きても行く場所がない。趣味も友人もなく、予定表は真っ白です。

そんな浩一さんのために、毎日昼食をつくる手間が増えたのは仕方がありません。ですが、「お茶ちょうだい」「あれ、どこにある？」――四六時中、真理子さんに話しかけてくるのです。

さらに、近所の買い物、銀行、散歩、ドラッグストア……行動も共にしたがるようになりました。

「どこへ行くにもついてくる。子どもや犬じゃあるまいし。いまや外出が唯一の息抜きなのに、もう、いい加減にしてほしい……」

真理子さんのストレスは徐々に深刻なものになっていったといいます。

退職後に崩れる“会社中心”の人生

かつて、定年後に妻へ過度に依存する夫を「濡れ落ち葉」「わしも族（“わし”も一緒に行く）」と呼ぶ言葉が話題になりました。濡れ落ち葉とは、濡れた落ち葉が地面に張り付くように、妻のあとを離れない様子を指した表現です。

こうした背景にあるのは「役割の喪失」です。仕事中心で生きてきた男性ほど、退職後に居場所を失いやすい傾向があるといいます。

内閣府「高齢社会白書」を見ると、65歳以上の男女に実施した「親しくしている友人・仲間をどの程度持っていると感じるか」の調査結果に、5年間で大きな違いが見られます。

【親しくしている仲間がいる】

令和5年度

・たくさんいる：7.8%

・普通にいる：39.0%

・ほとんどいない：36.0%



平成30年度

・たくさんいる：24.7%

・普通にいる：47.5%

・ほとんどいない：21.5%

比較すると、友人が「たくさんいる」は17％近く減少、一方で「ほとんどいない」が13％強増えていることがわかります。もちろん、これは元会社員男性に限りません。ですが、行く場所もなければ友人もいない。その結果、退職後の拠り所を妻に求める夫もいるのです。

一方で、妻側は事情が異なり、夫が会社に行っていた長年のあいだに自分の生活リズムや交友関係ができていることも少なくありません。

そうしたズレの結果、定年後に夫がずっと一緒にいる生活が、ストレスへ変わることも少なくないのです。

妻が考えた「一石二鳥」の秘策

真理子さんは、夫に「話しかけないで」「ついてこないで」というのは賢明ではないと考えました。夫と別れるつもりはなく、長い老後を考えれば、やはり円満でいたかったのです。

「それで考えたんです。私が外にいる言い訳ができればいいんだと」

真理子さんの判断は迅速でした。ハローワークに行き、近所でアルバイト募集の張り紙を探し……すぐにスーパーの品出しや補助の仕事を見つけました。人手不足もあるのか、あっという間に採用されたといいます。

厚生労働省「2024（令和6）年 国民生活基礎調査」によると、高齢夫婦無職世帯の平均的な実収入は月約25万円。一方、総務省「家計調査」では、同世帯の平均支出は約28万円となっており、多くの世帯が毎月赤字状態です。

真理子さんの家も、夫が退職してからは年金月26万円の生活です。貯金は3,500万円ありますが、“自分が遠慮なく使えるお小遣いを稼ぎたい。家計の足しにもなるし”と、押し切ったといいます。

「収入が減ったことをいえば、夫は何もいえません。私は外に出られるし、お金も稼げる。帰宅後はこっそりカフェでお茶をして息抜きもできます。その間に、夫が1人の時間をどう使うか考えてくれたら……」

仕事を失ったあと、妻だけを居場所にしてしまう。その構図は、夫婦関係だけでなく、老後の生活基盤そのものを揺るがしかねません。だからこそ必要なのは、“一緒にいること”より、“互いに一人で過ごせる場所を持つこと”なのかもしれません。