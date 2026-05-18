レクサス初の装備がてんこ盛り！

レクサスは2026年5月7日、3列シートを備えた新型バッテリーEV（BEV）「TZ」を世界初公開しました。日本国内では、同年冬の発売を予定しています。

TZは「Driving Lounge」を開発コンセプトに掲げ、快適性とレクサスならではの走行性能を融合した、ブランド初の3列シートBEV SUVです。

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ここでは、レクサス初採用となる装備にも注目しながら、内外装やパワートレインなどの詳細を見ていきます。

ボディサイズは全長5100mm×全幅1990mm×全高1705mm、ホイールベース3050mmと、堂々とした車格を誇ります。

エクステリアは、「Driving Lounge」のコンセプトを体現したデザインで、造形美と空力性能を高次元で融合。存在感あふれるスタイリングに仕上げられています。

スピンドルボディは一体感のある造形とし、レクサスらしいシャープなテイストを表現しています。

フロントには、BEVのシグネチャーとして発光エンブレムを採用。L字マーク内部をボディ同色としたデザインは、レクサス初採用となります。

3列シートの大型SUVにふさわしい伸びやかなシルエットを実現するとともに、空力性能にも徹底的にこだわり、Cd値0.27を達成。空気抵抗を低減する形状のドアミラーやドアハンドルも採用されています。

また、ヘッドランプとテールランプにはLシグネチャーランプを搭載し、新たなレクサスデザインの象徴として個性を際立たせています。

タイヤサイズは20インチまたは22インチを設定。ホイールデザインには、見た目の美しさと空力性能の両立が追求されています。

ボディカラーは、新色「ソニックテーラス」を含む全11色を展開。インテリアカラーは、グレースケール、モーヴ、ホワイトアッシュの3色から選択可能です。

ステアリング中央には新デザインの“LEXUS”エンブレムを配置し、センターにはシンプルな大型ディスプレイを採用。時間経過に応じて変化するLED光源による演出も魅力となっています。

インパネに採用された「レスポンシブヒドゥンスイッチ」は、内装に溶け込んだ物理スイッチが、手をかざすことで浮かび上がる仕組みです。

さらに、光・音・香りが連動する「センサリーコンシェルジュ」により、感性を刺激する演出を実現。ブランド独自の体験価値を提供するとしています。

インテリアは、どの席に座ってもラウンジのようにくつろげる空間を目指して設計されました。助手席と2列目シートには、レクサスSUV初となるオットマンを装備しています。

また、世界最大級の長さと開口面積を実現した可動式パノラマルーフを採用。3列目シートに座っていても、ルーフ越しの景色を楽しめる設計となっています。

安全装備では、「Cabin Detection Alert System（車内置き去り通知システム）」が注目されます。

施錠された車内に取り残された子どものわずかな動きを検知するため、レクサス初採用となる60GHzレーダーを搭載。異常を検知すると、ブザーとハザードランプで周囲に知らせます。

パワートレインについては、長距離仕様となるロングレンジモデルの開発暫定値も公表されました。

スタンダードレンジ仕様には総電力量76.96kWh、ロングレンジ仕様には95.82kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載します。ロングレンジ仕様には、レクサス初採用となる312セル電池パックを導入。

駆動方式はAWDで、前後にそれぞれ227PSの電動モーターを搭載し、システム最高出力は407.8PSを発揮します。

バッテリー残量約10％から約80％までの急速充電時間は約35分（150kW急速充電時）。航続距離はWLTCモードで620km（22インチタイヤ装着時）を実現するとしています。

さらに、AC・DCポートを片側に集約した「2in1」の電動開閉式充電リッドを、レクサスとして初採用。スライド式開閉機構により、限られたスペースでも充電しやすいよう工夫されています。

なお、TZの価格や詳細な発売日は現時点で明らかにされていませんが、2026年冬の発売が予定されています。

今後、日本向けグレード展開や価格、補助金交付額など、さらなる詳細情報の公開にも注目が集まりそうです。