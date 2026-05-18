フリーアナウンサーの望月理恵（54）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ゴルフウエア姿を披露した。

「素敵なゴルフ場で撮影させて頂きました！グランフィールズカントリークラブ 富士山や駿河湾を望むことができる絶景！さらには日本庭園のような美しいコース設計！！その場にいるだけで気持ちのいいゴルフ場でした」と静岡県三島市のグランフィールズを紹介し、「放送日決まったらまたお知らせします！そう、ご飯も美味しかったです」と記した。

セットアップのミニスカ・ゴルフウエア姿の写真などをアップし、「衣装 @1piu1uguale3_golf ベージュのセットアップ タオル地なんですが、カジュアルになりすぎず上品でしかも動きやすかったです」とウエアについてつづった。

この投稿にフォロワーらからは「モッチーの美脚、最高です」「めっちゃ素敵です」「お綺麗過ぎますよ〜」「とても素敵です」「モッチーは、やっぱり可愛い！」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられている。

望月は、兵庫県生まれで、地元の短大卒業後に車関係の会社に就職するも、94年にTBS「世界・ふしぎ発見！」のミステリーハンターのオーディションに合格し芸能界入り。活躍の場を広げ、04年に日本テレビ「ズームイン！！サタデー」で司会に（22年に卒業）。21年にはフリーアナウンサーが多く所属する芸能事務所「セント・フォース」の取締役に就任し、話題を呼んだ。

趣味は料理で、フードコーディネーターなど料理系の資格を7つ保有。