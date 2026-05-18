ENHYPEN、『ASEA』本賞含む3冠の快挙 今後に期待も「今年中に素敵なアルバムがリリースされる予定」
グローバルグループ・ENHYPENが16日、埼玉・ベルーナドームで開催された『第3回 アジア スター エンターテイナー アワード 2026』（ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS、以下「ASEA 2026」）』で、「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」「アルバム・オブ・ザ・イヤー」の大賞トロフィー2個を手にした。さらに、本賞にあたる「ザ・プラチナ」も受賞し、計3冠の快挙を成し遂げた。
【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込む
ENHYPENは同授賞式で2年連続の大賞受賞となった。『ASEA 2025』でも「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞していたENHYPENは、この1年間で最も目覚ましい活躍を見せたアーティストに贈られる最高の名誉まで手にし、さらに高まった世界的なステータスを証明した。
ENHYPENは「ENGENE（ファンネーム）のおかげで、このように大きな賞をいただくことができ、本当に感謝している。ステージの上で皆さんと息を合わせることが楽しく、これからもこの感情を共有できるステージをお見せしたい」と伝えた。さらに、「今年もすでに上半期が過ぎようとしているが、残りの半年も立ち止まることなく、すばらしい姿をお見せする」とし、「今年中に本当に素敵なアルバムが1枚リリースされる予定だ。一生懸命レコーディングしているので、ぜひ期待してほしい。このアルバムに力を貸してくださっているBELIFT LABのスタッフの皆さんや、パン・シヒョク プロデューサーに感謝します」と語った。
この日、ENHYPENは逃亡中のヴァンパイアのストーリーを描いたパフォーマンスで授賞式のフィナーレを飾った。ステージの始まりを告げるイントロが流れた瞬間、会場の観客の多くがペンライトの光をヴァンパイアの象徴である赤色に変え、一斉に立ち上がって熱狂的な歓声をあげるなど、期待感を爆発させた。
カリスマ性あふれるウォーキングを披露したSUNGHOONや、客席からサプライズ登場したSUNOOなど、予想外のオープニングが強烈なインパクトを与えた。ENHYPENは、悲壮感がただよう「No Way Back（Feat. So!YoON!）」をはじめ、リズミカルなグルーヴの「Big Girls Don’t Cry」、一糸乱れぬキレのある刀群舞（カルグンム）が際立った「Knife」、観客一人ひとりと目を合わせながら心を通わせた「Helium」まで、個性の強い4曲を披露し、幅広い音楽スペクトラムを証明した。特に、アンコール曲の「Knife」では、会場中を埋め尽くす爆発的な大合唱が巻き起こり、大賞アーティストにふさわしい圧巻の光景を演出した。
5月1日から3日まで韓国・ソウルで開催された公演を経て、4回目のワールドツアー『BLOOD SAGA』でスタートを切ったENHYPENは、今後7月、8月に南米と北米を経て、10月にマカオ、12月から26年2月にかけて日本4大ドームツアーを開催する。続いて3月までに、アジアやヨーロッパなど世界21都市を巡る計32公演規模のツアーを展開していく。
ENHYPENは同授賞式で2年連続の大賞受賞となった。『ASEA 2025』でも「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞していたENHYPENは、この1年間で最も目覚ましい活躍を見せたアーティストに贈られる最高の名誉まで手にし、さらに高まった世界的なステータスを証明した。
ENHYPENは「ENGENE（ファンネーム）のおかげで、このように大きな賞をいただくことができ、本当に感謝している。ステージの上で皆さんと息を合わせることが楽しく、これからもこの感情を共有できるステージをお見せしたい」と伝えた。さらに、「今年もすでに上半期が過ぎようとしているが、残りの半年も立ち止まることなく、すばらしい姿をお見せする」とし、「今年中に本当に素敵なアルバムが1枚リリースされる予定だ。一生懸命レコーディングしているので、ぜひ期待してほしい。このアルバムに力を貸してくださっているBELIFT LABのスタッフの皆さんや、パン・シヒョク プロデューサーに感謝します」と語った。
この日、ENHYPENは逃亡中のヴァンパイアのストーリーを描いたパフォーマンスで授賞式のフィナーレを飾った。ステージの始まりを告げるイントロが流れた瞬間、会場の観客の多くがペンライトの光をヴァンパイアの象徴である赤色に変え、一斉に立ち上がって熱狂的な歓声をあげるなど、期待感を爆発させた。
カリスマ性あふれるウォーキングを披露したSUNGHOONや、客席からサプライズ登場したSUNOOなど、予想外のオープニングが強烈なインパクトを与えた。ENHYPENは、悲壮感がただよう「No Way Back（Feat. So!YoON!）」をはじめ、リズミカルなグルーヴの「Big Girls Don’t Cry」、一糸乱れぬキレのある刀群舞（カルグンム）が際立った「Knife」、観客一人ひとりと目を合わせながら心を通わせた「Helium」まで、個性の強い4曲を披露し、幅広い音楽スペクトラムを証明した。特に、アンコール曲の「Knife」では、会場中を埋め尽くす爆発的な大合唱が巻き起こり、大賞アーティストにふさわしい圧巻の光景を演出した。
5月1日から3日まで韓国・ソウルで開催された公演を経て、4回目のワールドツアー『BLOOD SAGA』でスタートを切ったENHYPENは、今後7月、8月に南米と北米を経て、10月にマカオ、12月から26年2月にかけて日本4大ドームツアーを開催する。続いて3月までに、アジアやヨーロッパなど世界21都市を巡る計32公演規模のツアーを展開していく。