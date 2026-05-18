歌手の工藤静香（56）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“音浴”のロングドレス姿などを披露した。

「熊本城ホール・メインホールでの公演も、温かいスタンディングオベーションに包まれ、無事に終えることができました。会場にいらして下さった皆さまとの時間も、その場でしかない特別な時間となりました」と報告。

コンサートで着用したロングドレス姿の写真などをアップし「会場ごとに異なる響きや、オーケストラが奏でる音色は毎回とても新鮮で、その瞬間ごとに真剣に向き合える時間は、本当に豊かで幸せなひとときでした」と振り返った。

そして、「残すところ、東京公演のみとなりました！！こちらはすでに完売しておりますが、投稿をご覧になって『お！工藤を聴きに行こう！』『音浴素敵かも！』そんなふうに感じてくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひ来年お会いできたら嬉しいです」とつづり、「指揮・胗澤 寿男 ピアノ・澤近 泰輔 北九州グランフィルハーモニー管弦楽団 ジュエリー @chopard ドレス @31philliplim スタイリスト @ryokkissie」と記した。

この投稿にフォロワーらからは「素敵なドレス」「めちゃ可愛いくて素敵です」「今日も綺麗ですよ〜」「毎回ドレスが楽しみ」「お衣装もアクセサリーも素敵です」などの声が寄せられている。

工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。インスタでは、手料理や愛犬たちの写真を度々アップしている。