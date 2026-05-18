健康診断の結果から出すべき「毒」を見極めよう！健康診断が教えてくれる体にたまった毒とは【健康図解 毒出し】

健康診断の結果から出すべき「毒」を見極めよう！健康診断が教えてくれる体にたまった毒とは

簡単セルフケアで健康を取り戻そう！

定期的に案内が届く健康診断。とりあえず受けたけれど、結果はさっと目を通して終わりにしていませんか。「あまり見たくない」と思って、結果をちゃんと確認していない人も少なくないのではないのではないのでしょうか。私もかつて忙しいことを言い訳に、自分の体が出しているサインを放置した経験者です。

ですので、健康診断の結果を考え過ぎるとストレスになる、症状がないのに通院になったら面倒、食事やお酒が制限されるのが嫌、というその気持ちはよくわかります。とはいえ、健康診断の結果は、自分の体にたまった様々な「毒」を見極めるための大切なバロメーター。放置し続けると、後悔することにもなりかねません。

脳卒中や心筋梗塞、がんなどの命に関わる病気は体にたまった様々な「毒」がきっかけで発症します。自覚症状が表れたころには、後戻りできないほど悪化していることがほとんどです。健康診断が教えてくれるグレーゾーンの数値こそが、恐ろしい病気から身を守るためのアラーム。時間も手間もかからない毒出しの方法はたくさんあるので、ぜひ今日から始めましょう。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文