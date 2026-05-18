ダイエットにおすすめ！キノコと海藻が最高の食物繊維たっぷり食材！【炭水化物の話】

ダイエットにおすすめ！キノコと海藻が最高の食物繊維たっぷり食材！

積極的に摂りたいキノコや海藻類

食物繊維を効率よく摂るためのポイントは野菜やキノコ類、海藻類などを積極的に食べることです。主食に相当するイモ類を除いても野菜には相応の糖質量があります。その意味では、キノコや海藻類こそ豊富に摂りたい食材です。１００g のキノコに含まれる糖質量は約１～３g と少なく、その一方、食物繊維とミネラル、ビタミンなどが豊富に含まれています。ただ焼くだけもよし、鍋や土瓶蒸しにしてもよし。お腹いっぱいになるまで楽しんでください。

海藻類はキノコよりさらに糖質が少なく、ほぼすべてが０gです。乾燥させた海藻類は少々糖質量が増えますが、それでも１００ｇあたり糖質２g以下です。海藻類で最も糖質量が多い焼きのりでも１００g中２g程度。ただし、味付けのりはみりんなど糖質を含む調味料が含まれていることが多いので注意しましょう。

食物繊維には水に溶けやすい「水溶性食物繊維」と、溶けにくい「不溶性食物繊維」の２種類があります。水溶性食物繊維は食後の血糖値の上昇をおだやかにすると同時に、コレステロールの吸収を抑える、ありがたい存在とされています。こんぶやわかめ、めかぶなどのヌメリ成分は、「フコイダン」と呼ばれる水溶性食物繊維の一種で、便の排泄をスムーズにし、腸内環境の改善にも力を発揮するといわれています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 炭水化物の話』著：山田悟