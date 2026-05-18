明日の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、二人で悩みを分かち合う
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第37回）が5月19日に放送される。
【写真】頑なな態度を続ける千佳子（仲間由紀恵）『風、薫る』第37回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第37回あらすじ
りんは、乳がんを患う千佳子（仲間由紀恵）の気持ちに寄り添おうとするが、突き放されてしまう。同じ頃、直美も担当患者の丸山（若林時英）から手痛いひと言を言われてしまう。りんと直美は二人で悩みを分かち合うが解決策は見つからず…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】頑なな態度を続ける千佳子（仲間由紀恵）『風、薫る』第37回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第37回あらすじ
りんは、乳がんを患う千佳子（仲間由紀恵）の気持ちに寄り添おうとするが、突き放されてしまう。同じ頃、直美も担当患者の丸山（若林時英）から手痛いひと言を言われてしまう。りんと直美は二人で悩みを分かち合うが解決策は見つからず…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。