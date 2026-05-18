◇インターリーグ ドジャース10―1エンゼルス（2026年5月18日 アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に先発し、メジャー自己最長となる7回を投げ、4安打1失点の好投で2勝目を挙げた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は5打数3安打2打点と活躍。チームは10―1の快勝で5連勝を飾った。

佐々木は最速は97.9マイル（約157.5キロ）をマーク。6回、7回も3者凡退に抑えた。7回、91球を投げ、自己最多8奪三振、無四球の快投となった。打者24人に対して、初球ストライクは19人。ストライクゾーンを攻め抜いた。

試合後の報道陣との主なやりとりは以下の通り。

【佐々木朗希の一問一答】

―メジャーで最高の投球

「まあ、キャッチャーの要求通りに投げ切れましたし、ラッシングもいいリードをしてくれたので、そこかなと思います」

――自信を持ってストライクを投げられている理由は？

「調子自体は前回、前々回の方が感覚的には良かったんですけど、しっかり要求通りにストライクゾーンに投げ切れましたし、守備にも助けられながら。あとは点も取ってもらったので、リズム良く投げられたかなと思います」

――以前よりも自信が深まっているように見える。

「フォーム的にも徐々に良くなっているので、しっかりこう、この投げ方だったら、ある程度ここに行くっていうフォームで投げられてますし、それをこう1試合通して続けられたので、今日はそこが良かったかなと思います」

――前回の登板後、配球が予測されやすいと言っていた。工夫していた点は？

「そうですね。2巡目、3巡目には特に、ピッチングコーチとどう変えていこうかとか、そういうところを話し合いながら、同じ攻め方にならないようだったり、一人ひとり考えながら投げました」

――速球をより使って効果的になったと感じるか？

「ひとりひとり特徴も違うので、全体的にどうだったかっていうのはひとことでは言えないんですけど、まあこう、前の打席の反応みたりだったりとか、ピッチングコーチから見てというそういうところを聞きながらやりました」

――メカニクスが整ったことで、考えなくてよくなり良い投球につながっているか。

「そうですね。ある程度、狙ったところに行くっていう感覚がある中だったら、どんどんこうバッターとの勝負に、より集中できると思うので、そこは大事かなと思います」

――先週、あなたは理想の状態まではまだ遠いと言っていましたが、今日は理想に近づいたと感じましたか？

「真っ直ぐの強さ自体はもう少しほしいなとは思うんですけど、今日バッターを抑えられたことは良かったですし、変化球も前回より良かったので。引き続き目の前の試合、長期的に見て、しっかり安定した真っ直ぐを投げられるように練習していきたいなと思います」

――7回無四球という点、ご自身でどう受け止めているか。

「カウントが詰まった時に打ってもらったり、ラッキーな場面もあったんですけど、基本的にはキャッチャーの要求通りにゾーンで勝負できたので、そこかなと思います」

――シーズン序盤との変化。ある程度ボールを操れている自信はどの程度あるか。

「フォームについてまとまってきた部分と、まだそうでない部分があるんですけど、全体のバランスとしてゾーンに行くっていうところに関しては、そこのメカニクス的なところに関しては、今の中ではこれというのがあるので、それがうまくはまっているからかなと思います」

――ロバーツ監督が、佐々木投手がよりオープンになって、コーチ陣ともコミュニケーションが取れるようになってきたと話していた。

「コーチとうまくコミュニケーションをより取れている感覚はありますし、お互いに何を求めているかもわかってくるので、ちゃんとコミュニケーション取れているなと思います」

――「フォーク」と「スプリット」の使い分け。

「そうですね、フォークと真っ直ぐが基本的に軸なので。そこがある程度安定してくれたら、試合は作れるくらいになるのかなと思うので、そこはすごく大事ですし、他の変化球が増えてきたとしても、軸になることは変わらないと思うので、そこは優先順位高く練習していきたいと思います」

――「ゴッド・ブレス・アメリカ」を待つ時間もありましたが。

「国歌は聞いてなかったので、初めて、野球場へ行こうの英語版はマウンドで聴きました」

――7回まで投げてイニングを稼げたことについては？

「結果としては毎登板良くなっているとは思いますし、ただパフォーマンス的にもっと高いパフォーマンスを出していかないと、通用しなくなるというのも時間の問題かと思うので、より安定した結果を出すためには、自分のパフォーマンスを高くしないといけない。今回はそういうことと、パフォーマンスがどうだったかを別にして考えて、しっかりパフォーマンスが上がるように頑張りたいです」