世界三大自動車レースの一つ、 第110回インディアナポリス500マイル（インディ500）は17日（日本時間18日）、米インディアナ州インディアナポリスのインディアナポリス・モータースピードウエーで予選が行われ、17、20年に続き3度目の優勝を目指す佐藤琢磨（49＝ホンダ）は13番手で24日（同25日）の決勝に進んだ。

予選は16日（同17日）の初日が悪天候で順延され、短縮フォーマットにより一日でスケジュールを消化した。昨季までと同じくレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング（RLLR）と契約し、インディ500にスポット参戦した佐藤は平均時速230.995マイル（約371.750キロ）をマーク。12番手との差はわずか0.1マイル（約3.6キロ）で、上位12台で争われる「トップ12」に進めなかった。

RLLRが発表した佐藤琢磨のコメントは以下のとおり。

「今日の結果にはひどく落胆しました。チームとクルーの全員が懸命になってクルマを準備し、ここに関してはとても満足しています。ポテンシャルも発揮できましたし、スピードもよかったと思います。けれども、今日のコンディション（天候）に合うパッケージングの選択をチーム全体として見誤った結果、クルマは重く感じられ、スピードを引き出すことができませんでした。今後はレースに向けて強いクルマを作り上げるため、月曜日のプラクティスに集中していきます」

決勝の上位グリッドを決める「トップ6」では、昨年の覇者アレックス・パロウ（29＝ホンダ、チップ・ガナッシ・レーシング）が232.248マイル（約373.767キロ）で3年ぶり2度目のポールポジション（PP）を獲得した。