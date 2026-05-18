ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東急池上線が全線で運転再開 モバイルバッテリーから発火の影響で一… 東急池上線が全線で運転再開 モバイルバッテリーから発火の影響で一時運転見合わせ 東急池上線が全線で運転再開 モバイルバッテリーから発火の影響で一時運転見合わせ 2026年5月18日 9時2分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東急電鉄によりますと、池上線は午前7時半ごろ車内で発生したモバイルバッテリーからの発火による影響で雪が谷大塚駅と五反田駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前8時10分ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 介護, 老後, 明治大学, 置床工事, 静岡, 世田谷区, 葬祭, 配線, 仏壇