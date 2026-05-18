ＡＩメカがカイ気配スタート、ＡＩ半導体需要取り込み第３四半期営業利益が大変貌

ＡＩメカテック<6227.T>に物色人気集中、寄り付き商いが成立せずカイ気配スタートとなった。半導体パッケージ製造装置などを主力商品として展開するが、生成ＡＩ市場の急成長を背景としたＡＩデータセンター特需を取り込んでおり、足もとの業績は絶好調に推移している。



前週末１８日取引終了後、２６年６月期第３四半期決算（２５年７月～２６年３月）を発表したが、営業利益は４２億２８００万円（前年同期は１億８７００万円）と変貌した。先端ＡＩ半導体向けウエハーハンドリングシステムの受注が好調で全体収益を押し上げる格好となっている。これを材料視する形で投資資金が流れ込む形となった。株式需給面では日証金で貸株注意喚起対象となるなどショートが溜まっており、外資系証券経由の買い戻しが株価に浮揚力を加えている。



出所：MINKABU PRESS