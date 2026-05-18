開催：2026.5.18

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 6 - 8 [Dバックス]

MLBの試合が18日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとDバックスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するDバックスの先発投手はマイク・ソロカで試合は開始した。

3回表、4番 ノーラン・アレナド 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 COL 0-1 ARI、5番 ルルデス・グリエル 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 COL 0-2 ARI

4回表、1番 イルデマロ・バルガス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 COL 0-3 ARI、2番 コービン・キャロル 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでDバックス得点 COL 0-5 ARI

4回裏、5番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-5 ARI、6番 ウィリー・カストロ 4球目を打ってタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 2-5 ARI

5回表、5番 ルルデス・グリエル 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 COL 2-6 ARI、8番 ホセ・フェルナンデス 6球目を打ってサードへのタイムリーヒットでDバックス得点 COL 2-7 ARI

6回表、2番 コービン・キャロル 初球を打って右中間スタンドへのホームランでDバックス得点 COL 2-8 ARI

8回裏、6番 ウィリー・カストロ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 3-8 ARI、7番 ジェイコブ・マッカーシー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 4-8 ARI、8番 カイル・キャロス 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 5-8 ARI、9番 ブレット・サリバン 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 6-8 ARI

試合は6対8でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのマイク・ソロカで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで2勝6敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、0勝4敗10Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 09:02:45 更新