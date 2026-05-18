1996年の誕生から30年。「ポケットモンスター」シリーズに登場した全1025匹のポケモンを収録する公式図鑑「ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026」が、8月7日に発売されます。

発売元は株式会社オーバーラップで、価格は2500円（税抜）です。

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本書は、1996年から2026年までの「ポケットモンスター」シリーズに登場したポケモンを完全収録した公式図鑑。監修は株式会社ポケモン、協力は株式会社ゲームフリーク、編著は元宮秀介＆ワンナップが担当しています。

誌面は、ポケモンの進化の流れが分かりやすい構成となっているほか、ぜんこく図鑑ナンバー順の掲載や50音順索引など、目的のポケモンを探しやすい仕様を採用。B5判サイズを活かし、ポケモンたちのイラストを大きく掲載している点も特徴です。

収録される情報は、2026年3月末時点の最新データに基づいたもの。タイプ、分類、高さ、重さ、特性、隠れ特性、図鑑説明文などを掲載しているほか、1025匹すべての英語名も収録されています。

さらに、「メガシンカ」「ダイマックス」「リージョンフォーム」といったシリーズでおなじみの要素についての解説も掲載。長年のファンだけでなく、これからポケモンの世界に触れる人にも楽しめる内容となっています。

「ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026」はB5判、448ページのオールカラー仕様。ISBNは978-4-8240-1717-8 C0076です。

（c）Pokémon. （c）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051801.html