箱根ガラスの森美術館、バラとあじさい、そして15,000粒の「クリスタルガラスのあじさい」が咲き誇る

箱根ガラスの森美術館、バラとあじさい、そして15,000粒の「クリスタルガラスのあじさい」が咲き誇る