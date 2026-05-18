敵地エンゼルス戦に10-1で勝利

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に先発。メジャー最長の7回を投げ、4安打1失点、無四球でキャリアハイの8奪三振と快投した。チームは10-1で勝利し、佐々木に今季2勝目がついた。スプリット、スライダーなど変化球を駆使して好投。メジャー移籍後では“最高”と言える投球に、味方も敵も称賛を送った。

与えた四球はゼロ。低めに制球された変化球で、エンゼルス打線を手玉に取った。

初回1死から2番トラウトに二塁打を許すも、後続を三振と内野ゴロに抑えて無失点。2回は5番モンカダ、6番アデルから連続三振。3回にもオホッピー、フレイジャーから立て続けに三振を奪った。4回1死から3番シャヌエルにこの日2本目の安打を浴び、暴投とモンカダの右前打で失点。しかし、その後も安定した投球を続け、メジャーで初めてとなる7回のマウンドに立った。

ソレア、モンカダ、アデルをあっさり3者凡退。キャリア最長の7回を投げ、4安打1失点。メジャー自己最多の8奪三振を記録した。91球、無四球と安定のピッチングだった。

佐々木は試合後「調子自体は前回、前々回のほうが感覚的にはよかったが、ストライクゾーンに投げられたし、守備にも助けられた。点も取ってもらったのでリズムよく投げられた」と味方に感謝した。「フォーム的にも徐々に良くなっている。この投げ方ならある程度ここに行くという形で投げられているし、1試合通して投げられた」と手応えも口にした。

デーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で「ロウキは素晴らしかった。彼は良くなり続けている」と称賛。投球については「スプリットの感覚が良かったと思う。速球の制球も非常に良かった。とても効率的だった。四球もなかった。今日、本物の自信を得たと思う」と頷き、成長を実感している様子だった。

最も印象的だったことについては「四球がなかったことが、彼が今持っている自信を示している。四球を出さなければ、球数も少し抑えられる。するとより多くの打者と対戦し、試合の終盤まで投げられるチャンスが生まれる。だから私にとっては、自分が持っている球を信じられたことが何より重要だった」と、無四球で7回までこぎつけたことを称えた。

エンゼルス側からも称賛の声が上がった。カート・スズキ監督は「タフだった。いい投球をしていて、バランスを崩された」「スプリットとスライダーの組み合わせ。外に逃げていくと思えば、次の打席の時には逆に内に入ってくる。意図的なピッチデザインかはわからないが、効果的だった」と落ちる2球種に崩されたと振り返った。

この日、佐々木に対して3打数1安打だったシャヌエルは「いい球を投げていた。ストライク先行で、努力してきたことがうかがえた。（開幕前の）フリーウェイ・シリーズで対戦した時は、ボールがあっちこっちに行っていたから」と明らかな変化を感じ取った様子で、「彼はそれを解決した。速球はノビがあったし、スプリットと組み合わされると見分けるのが難しかった」と脱帽していた。



（THE ANSWER編集部）