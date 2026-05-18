むしろこっちが本命！？【ハニーズ】40・50代の狙い目♡「WEB限定で見つけた優秀アイテム」

40・50代になると、程よくきちんと感のあるベーシックアイテムが頼りに。けれどその一方で、「人とかぶりたくない」「ほんの少し差をつけたい」と、自分らしさを引き出す一着を探している人も多いのでは？ 今回ご紹介する【ハニーズ】の「WEB限定」アイテムは、そんな気分にぴったり。店頭には並ばない“知る人ぞ知る”アイテムが揃い、ベーシックな中にもさりげない個性が光ります。大人世代の日常に、自然体のまま新鮮さを添えてくれそうな優秀アイテムを厳選しました。

煌めきパーツが上品に映えるボウタイブラウス

【ハニーズ】「パールリング付きボウタイブラウス」\2,980（税込）

きちんと感があるのにどこか余裕を感じさせる、そんな大人世代の気分にぴったりなボウタイブラウス。ポイントは、ボウタイにあしらわれたメタルパーツ。さりげない煌めきがアクセントになり、アクセサリーいらずで華やかさを添えてくれます。とろみのあるツイル素材が生むドレープは、エレガントな雰囲気を後押し。腰にかかる丈感で、タックインもアウトもバランスよく決まりそうです。