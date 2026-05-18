YouTubeチャンネル『【保護猫】 ロコちゃんねる』に投稿されたのは、ぱっちりお目目がかわいい黒猫のロコちゃんが、ある天敵にブチギレる様子です。その姿に「ロコちゃんは素敵な歌声の持ち主ですね！」「それがブチ切れ理由かぁ。いじらしいなぁ～」といった声が集まっています。

【動画：パパが目の前で『歯磨き』をしていると……黒猫がとった行動】

激おこ！

ある日、黒猫のロコちゃんの前で、ロコちゃんのことが大好きな人間のパパが歯磨きをしていた時のこと。

何度も訴えかけるように「ニャーニャー」と鳴いたり、しっぽをぶんぶん振ったりと、ロコちゃんはブチギレ状態です。

なぜか怒っているロコちゃんに、不思議そうにパパが手を差し伸べるも、「ガブッ」と手に噛みついて猛攻撃なのです。

怖くないよ

飛びついて威嚇するロコちゃんに対して、パパはというと・・・

「可愛すぎて怖くないよ・・」とまさかのデレデレ。

大笑いしながら、お尻をポンポンするのです。実はロコちゃん、普段カラスに威嚇するときも「みゃみゃっ」と可愛らしく鳴くのだとか。パパさんと暮らすうち、野生の鳴き方を忘れてしまったのかもしれませんね。

なんで怒っているの？

それにしても、ロコちゃんはどうしてこんなに怒っているのでしょう？

実は、ロコちゃん自身歯磨きが大嫌いなんだそう。ロコちゃんの歯を磨いてるわけじゃないけど・・・ハブラシを見るだけで怒りが湧いてくるのかもしれません。また、ロコちゃんは「パパの手」を「パパの一部」と認識していない様子なんだとか。

だから、歯磨きの様子を見て「パパの手」が「パパをいじめてるのではないか？」と考えているのかもしれません。そうだとすると、パパを守るために「パパの手」を必死に攻撃しているようで、とってもいじらしいですね。

YouTubeチャンネル「【保護猫】 ロコちゃんねる」ではロコちゃんとの出会いや、ロコちゃんとパパの仲睦まじい様子を覗くことができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【保護猫】 ロコちゃんねる」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。