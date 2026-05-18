突然現れた“謎の存在”を前に困惑した表情を浮かべる猫さん。後ろから冷静に見守る同居猫さんとの温度差も含めて可愛すぎると話題になっています。

投稿は記事執筆時点で21.7万再生を突破し、「困惑顔が最高にかわいい（笑）」「登場する全てがかわいい」といった声が上がっています。

【動画：猫たちがぴょこぴょこ動く『うさぎ型ロボット』を見た結果…笑ってしまう『リアクション』】

謎の「うさぎ型ロボット」に困惑

Instagramアカウント『れむ と あむ』に投稿されたのは、猫の「あむ」ちゃんの目の前に現れたとある存在への反応を収めたリール動画です。

ある日、あむちゃんの前に現れたのは、ぴょこぴょこと動き回る“うさぎ型ロボット”。初めて見る謎の存在に、あむちゃんは思わず動きを止めてしまったのだとか。

目をまん丸にしながら固まる姿は、「えっ……なにこれ……？」と戸惑っているようにも見え、なんとも言えない表情が微笑ましく感じたといいます。

背後で見守るれむくん

あむちゃんがうさぎ型ロボットに圧倒されている中、後ろから遠巻きに眺めていた同居猫の「れむ」くん。手前で戸惑うあむちゃんとは対照的に、後ろの方でじーっと静観しているれむくんの姿が何ともシュールだったそうです。

積極的には近づかないものの、「何だ…？」と冷静に分析しているような佇まいのれむくん。それでもやっぱり気になったようで、トコトコとうさぎ型ロボットの元に駆け寄りクンクンと匂いチェックをしていたといいます。

猫たちのリアクションに癒やされる

予測のつかない動きをする不思議な存在に対する、あむちゃんとれむくんのリアクション。可愛さとユーモアで多くの人々を笑顔にしてくれたのでした。

投稿には、「えっなに、なに？が溢れて出てて可愛すぎる～」「後ろの子（れむくん）の方が興味ありそう」「顔が全部語ってる」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント『れむ と あむ』では、普段から仲良しなあむちゃんとれむくんの日常が紹介されています。癒しパワーで日々の疲れを吹き飛ばすこと間違いなしです。

写真・動画提供：Instagramアカウント『れむ と あむ』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。