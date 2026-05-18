韓国ドラマ『ムービング』シーズン2、配信決定 リュ・スンリョン、ハン・ヒョジュ、チョ・インソンら主要キャストが続投へ 台本読み合わせ映像も公開
「第60回百想芸術大賞」TV部門の大賞、脚本賞、新人演技賞（男性）の最多３部門受賞を筆頭に、数々の栄冠に輝いたオリジナル韓国ドラマシリーズ『ムービング』のシーズン2が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にてを独占配信されることが決定。リュ・スンリョン、ハン・ヒョジュ、チョ・インソン、コ・ユンジョンら主要キャストが続投する。
【動画】キャスト集結でハグ！韓国ドラマ『ムービング』シーズン2
本作は、韓国の有名作家カンフルの人気ウェブトゥーン漫画『ムービング』を実写化し、超能力を隠して暮らしている子供たちと、つらい過去を胸に秘めて生きてきた親たちが、時代と世代を超えて、迫り来る巨大な危機に共に立ち向かう超能力ヒューマン・アクション・シリーズ。
シーズン1（ディズニープラスにて字幕・吹替版にて全話独占配信中（全20話））は、ディズニープラスおよびHulu*において最も視聴された韓国オリジナルシリーズとなり、Varietyからは「アジア発の次なるブレイク作」、IGNからは「驚きと力強さを兼ね備えた作品」と評された。同シリーズは2023年に開催された釜山国際映画祭のアジア・コンテンツ・アワード＆グローバル OTTアワードにて最優秀クリエイティブ賞、最優秀視覚効果賞、最優秀脚本賞（カンフル）、最優秀主演男優賞（リュ・スンリョン）、 最優秀新人男優賞（イ・ジョンハ）、最優秀新人女優賞（コ・ユンジョン）の最多6部門を受賞したほか、第59回大鐘国際映画賞では最優秀シリーズ賞および最優秀シリーズ女優賞（ハン・ヒョジュ）を受賞、第60回百想芸術大賞TV部門では大賞、脚本賞（カンフル）、男性新人演技賞（イ・ジョンハ）の最多３部門を受賞、第29回クリティクス・チョイス・アワードでは最優秀外国語シリーズ賞にノミネートされるなど、高評価が続出した。*Huluおよびディズニープラスでの配信開始から7日間の視聴時間に基づく（2023年8月時点）。
爆発的なヒットで社会現象となり数々の賞を受賞したシーズン1の大きな反響を受け待望のシーズン2の制作が決定し、今回、撮影開始と主要キャスト陣の続投が発表。シーズン2では、「チョンウォン高校事件」直後から物語が始まり、それぞれの家族が日常を取り戻そうとする姿が描かれる。しかし、事態が正常に戻りかけた矢先、新たな脅威やこれまで彼らを脅かしてきたヴィランが再び現れ、彼らの愛する人々を危険にさらすことになる、緊張感あふれる展開となっていく。
キャストには、超能力を持つ元特殊工作員役のリュ・スンリョン、ハン・ヒョジュ、チョ・インソン、殺し屋フランク役のリュ・スンボム、そしてチョンウォン高校の生徒役のコ・ユンジョン、キム・ドフン、シム・ダルギらがシーズン1から続投する。また新たに俳優グループ「newname」のメンバーであるウォン・ギュビンがキム・ボンソク役として加わり、シーズン2への期待がより一層高まる。
脚本はシーズン1に続き、原作者のカンフルが担当。監督は映画「最後まで行く」で第51回大鐘賞の監督賞を受賞し、「キングダム」やディズニープラスで独占配信中の『ゴールドランド』などを手掛けたキム・ソンフン監督が新たに務める。
脚本家のカンフルは「『ムービング』のシーズン1では、韓国のスーパーヒーロー物語に新たな基準を打ち立てることを目標としていました。 シーズン2では、その基準をさらに引き上げ、このシリーズを真に傑出した作品へと進化させていくつもりです」と語っている。
今回、シーズン2の台本読み合わせ映像を公開。リュ・スンリョンとチャ・テヒョンがうれしそうにハグするシーンから始まり、チョ・インソンがハン・ヒョジュに声をかけるなど、シーズン1から続投するキャストたちの笑顔が広がる現場。原作者で脚本を担当するカンフルも、コ・ユンジョンとキム・ドフンの2人を見つけると、がっちりとハグ。キャスト、スタッフともに、シーズン2での再会を待ち望んでいたことがうかがえる。最後はキャストが勢ぞろいし、「ファイティン」と意気込みを見せている。
■あらすじ
ボンソクたちは平穏な日常を取り戻そうと歩み始める。ようやく落ち着きを取り戻しかけたその時、新たな脅威や既知の脅威が再び現れ、愛する人々を危険へと巻き込んでいく…。
■スタッフ
脚本：カンフル（『ムービング』、『照明店の客人たち』）
監督：キム・ソンフン（『キングダム』『ゴールドランド』）
■キャスト
リュ・スンリョン（『パイン ならず者たち』『エクストリーム・ジョブ』）
ハン・ヒョジュ（『匿名の恋人たち』『支配種』）
チョ・インソン（『その冬、風が吹く』『大丈夫、愛だ』）
リュ・スンボム（『グッドニュース』『復讐者に憐れみを』）
コ・ユンジョン（『恋の通訳、できますか？』『いつかは賢いレジデント生活』）
キム・ドフン（『わたしの完璧な秘書』『今日のウェブトゥーン』）
シム・ダルギ（『私たちのブルース』『未成年裁判』）
ウォン・ギュビン（『Bitch X Rich2』）
本作は、韓国の有名作家カンフルの人気ウェブトゥーン漫画『ムービング』を実写化し、超能力を隠して暮らしている子供たちと、つらい過去を胸に秘めて生きてきた親たちが、時代と世代を超えて、迫り来る巨大な危機に共に立ち向かう超能力ヒューマン・アクション・シリーズ。
シーズン1（ディズニープラスにて字幕・吹替版にて全話独占配信中（全20話））は、ディズニープラスおよびHulu*において最も視聴された韓国オリジナルシリーズとなり、Varietyからは「アジア発の次なるブレイク作」、IGNからは「驚きと力強さを兼ね備えた作品」と評された。同シリーズは2023年に開催された釜山国際映画祭のアジア・コンテンツ・アワード＆グローバル OTTアワードにて最優秀クリエイティブ賞、最優秀視覚効果賞、最優秀脚本賞（カンフル）、最優秀主演男優賞（リュ・スンリョン）、 最優秀新人男優賞（イ・ジョンハ）、最優秀新人女優賞（コ・ユンジョン）の最多6部門を受賞したほか、第59回大鐘国際映画賞では最優秀シリーズ賞および最優秀シリーズ女優賞（ハン・ヒョジュ）を受賞、第60回百想芸術大賞TV部門では大賞、脚本賞（カンフル）、男性新人演技賞（イ・ジョンハ）の最多３部門を受賞、第29回クリティクス・チョイス・アワードでは最優秀外国語シリーズ賞にノミネートされるなど、高評価が続出した。*Huluおよびディズニープラスでの配信開始から7日間の視聴時間に基づく（2023年8月時点）。
爆発的なヒットで社会現象となり数々の賞を受賞したシーズン1の大きな反響を受け待望のシーズン2の制作が決定し、今回、撮影開始と主要キャスト陣の続投が発表。シーズン2では、「チョンウォン高校事件」直後から物語が始まり、それぞれの家族が日常を取り戻そうとする姿が描かれる。しかし、事態が正常に戻りかけた矢先、新たな脅威やこれまで彼らを脅かしてきたヴィランが再び現れ、彼らの愛する人々を危険にさらすことになる、緊張感あふれる展開となっていく。
キャストには、超能力を持つ元特殊工作員役のリュ・スンリョン、ハン・ヒョジュ、チョ・インソン、殺し屋フランク役のリュ・スンボム、そしてチョンウォン高校の生徒役のコ・ユンジョン、キム・ドフン、シム・ダルギらがシーズン1から続投する。また新たに俳優グループ「newname」のメンバーであるウォン・ギュビンがキム・ボンソク役として加わり、シーズン2への期待がより一層高まる。
脚本はシーズン1に続き、原作者のカンフルが担当。監督は映画「最後まで行く」で第51回大鐘賞の監督賞を受賞し、「キングダム」やディズニープラスで独占配信中の『ゴールドランド』などを手掛けたキム・ソンフン監督が新たに務める。
脚本家のカンフルは「『ムービング』のシーズン1では、韓国のスーパーヒーロー物語に新たな基準を打ち立てることを目標としていました。 シーズン2では、その基準をさらに引き上げ、このシリーズを真に傑出した作品へと進化させていくつもりです」と語っている。
今回、シーズン2の台本読み合わせ映像を公開。リュ・スンリョンとチャ・テヒョンがうれしそうにハグするシーンから始まり、チョ・インソンがハン・ヒョジュに声をかけるなど、シーズン1から続投するキャストたちの笑顔が広がる現場。原作者で脚本を担当するカンフルも、コ・ユンジョンとキム・ドフンの2人を見つけると、がっちりとハグ。キャスト、スタッフともに、シーズン2での再会を待ち望んでいたことがうかがえる。最後はキャストが勢ぞろいし、「ファイティン」と意気込みを見せている。
■あらすじ
ボンソクたちは平穏な日常を取り戻そうと歩み始める。ようやく落ち着きを取り戻しかけたその時、新たな脅威や既知の脅威が再び現れ、愛する人々を危険へと巻き込んでいく…。
■スタッフ
脚本：カンフル（『ムービング』、『照明店の客人たち』）
監督：キム・ソンフン（『キングダム』『ゴールドランド』）
■キャスト
リュ・スンリョン（『パイン ならず者たち』『エクストリーム・ジョブ』）
ハン・ヒョジュ（『匿名の恋人たち』『支配種』）
チョ・インソン（『その冬、風が吹く』『大丈夫、愛だ』）
リュ・スンボム（『グッドニュース』『復讐者に憐れみを』）
コ・ユンジョン（『恋の通訳、できますか？』『いつかは賢いレジデント生活』）
キム・ドフン（『わたしの完璧な秘書』『今日のウェブトゥーン』）
シム・ダルギ（『私たちのブルース』『未成年裁判』）
ウォン・ギュビン（『Bitch X Rich2』）