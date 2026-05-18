＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】想像の“斜め上”を行く驚きの立ち合い

五月場所の中日、序二段の取組で体重がわずか62キロ台という極めて軽量なベテラン力士と、その2倍以上の体重を誇る若手力士による一番が行われ、立ち合い直後に超小兵力士が見せた前代未聞の“謎の動き”がファンを騒然とさせた。さらにその直後に訪れた予期せぬ結末に「何か狙ってた？」「衝撃光景」など驚きと困惑の声が相次いだ。

注目の取組は、序二段五十二枚目・北斗洋（放駒）が、序二段五十三枚目・宇瑠寅（式秀）を押し出しで下し、今場所2勝目（2敗）を挙げた一番でのこと。

37歳の宇瑠寅は身長165.3センチ、体重62.5キロという角界の現役最軽量力士。対する19歳の北斗洋は身長175センチ、体重133.4キロの体躯を誇る。その体重差は実に70.9キロにおよぶ。

立ち合い、両者がしっかりと仕切り線に手をついた瞬間、土俵上に驚きの光景が広がった。宇瑠寅は立つと同時に、後ろに向かって“ぴょこん”と大きくバックステップ。相手の出鼻をくじく意図があったのか、距離を取ってから再び北斗洋に向き直ったものの、運悪く後ろ足を滑らせてしまい土俵上でズルりと体勢を崩してしまう。この隙を逃さなかった北斗洋が一気に前へ出て圧力をかけると、宇瑠寅はなす術なく、そのまま土俵外へと押し出された。何か狙いがあったものの、発揮できずに黒星を喫した宇瑠寅は悔しそうな表情を浮かべていた。

あまりにも珍しい立ち合いの展開と一瞬の決着劇に、ABEMAファンも一時騒然。「衝撃光景」「何か狙ってた？」「一旦下がってから潜ろうとした？」「この立ち会いでいいのか？」など、宇瑠寅の作戦の意図を巡って様々な意見や考察が飛び交っていた。なお、敗れた宇瑠寅は3敗目（1勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）