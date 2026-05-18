生まれたときからわんこと暮らしてきた9か月のお子さん。まだ『パパママ』も言えないお子さんが、一番最初に口にした言葉とは…！？感動が止まらない投稿が話題を呼び、「絶対呼んでるね！」「可愛すぎます♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：まだ『パパママ』を言えない赤ちゃん→犬と一緒に育った結果…初めて口にした『まさかの言葉』】

わんこたちに近寄ったお子さんは…

Instagramアカウント「mugicha__47」に投稿されたのは、9か月の息子さんと柴犬たちの心温まるワンシーン。

投稿者さんのお宅には、赤柴の「茶々」ちゃんと黒柴の「麦」ちゃん姉妹が暮らしています。このたび、息子さんが新たに仲間入りし3姉弟となりました。9か月の息子さんは生まれたときからずっと茶々ちゃん、麦ちゃんのそばで成長してきたといいます。

この日も、ソファにいる2匹のそばに寄っていったと思ったら、ママも驚くまさかの言葉を発したのだとか…。

「パパママ」よりわんこの名前を先に♡

茶々ちゃんを見ながら『ちゃあ』と喋った息子さん。最初に口にしたのは「パパママ」ではなく、ずっとそばにいたお姉ちゃんの茶々ちゃんでした…！

ママが驚いたのはもちろんですが、一番びっくりしているのは茶々ちゃん。『え…今…！？』とお目目を真ん丸に見開いてママを見つめていたそう。その後も『ちゃ』と、茶々ちゃんを見て呼びかけており、しっかり認識していることは間違いない模様。

ママの「茶々いたねぇ！」との言葉に、すぐさま『ちゃあ！』と可愛らしい反応も見せたのだとか。いつも息子さんに優しい2匹の姿を見ていたママは、感無量だったことでしょう。

ずっとそばにいてくれたわんこたちが大好き！

息子さんが生まれたときから泣き声を聞けば急いであやしにきたり、いつの間にか寄り添って眠ったり…。そばにいて見守ってくれていたお姉ちゃんたちのことが大好きな息子さん。

一番身近でいつも味方でいてくれるお姉ちゃんの名前を一番最初に呼ぶことは、息子さんにとって自然なことなのでしょう。茶々ちゃんと麦ちゃん、息子さんが顔を寄せ合って内緒話をしているような光景を見ると、次に呼ぶのは麦ちゃんかな…！？思わずそう期待してしまいますね。

この投稿には「絶対茶々ちゃんのこと呼んでますね！」「ほっこり♡」「はぁ～可愛い」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mugicha__47」には、茶々ちゃんと麦ちゃん、そして息子さんとの温かな日々が紹介されています。微笑ましい姿にぜひ癒されてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mugicha__47」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております