母から送られてきた切ない動画が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破し、「可愛い」「ばあば素敵！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を預けた母からLINE→映像が送られてきたので、開いてみると…なんだか切ない『まさかの態度』】

ばあば愛が止まらない♡

TikTokアカウント「chachamalu36」の投稿主さんは、トイプードルの『ちゃちゃまる』ちゃんとの暮らしを紹介しています。ある日、ちゃちゃまるちゃんを、お母さんのもとへ預けたそうです。するとその後、お母さんから一本のLINEが届きました。

送られてきた動画を見てみると、そこには、お母さんにデレデレなちゃちゃまるちゃんの姿が。隣にぴったり寄り添いながら、優しく頭をなでてもらっていたそうです。

しかも、ばあばの手が止まるたびに、前足でちょんちょんと催促。「もっと撫でて♡」と言わんばかりの甘えっぷりだったのだとか。うっとりした表情で幸せそうに身を委ねる姿が可愛すぎて、投稿主さんも思わずホッコリしてしまったといいます。

家とのギャップに爆笑！？

そんなちゃちゃまるちゃんですが、実は投稿主さんと一緒にいるときは少し違う一面もあるそうです。甘えん坊ではあるものの、ときには「ヴ～ッ」と怖めの声を出してみたり、ちょっぴり強気な態度を見せることもあるのだとか。

しかし、お母さんの前では完全に別犬状態。撫でてもらうたびに目を細め、前足で可愛く甘える姿に、投稿主さんも「態度違いすぎるでしょ！」と思わず突っ込んでしまったとか。きっとちゃちゃまるちゃんにとって、お母さんは思いきり甘えられる特別な存在なのかもしれませんね♡

ちゃちゃまるちゃんの態度の変化に思わず笑ってしまった人は多い様子。投稿には、たくさんの反響が寄せられたのでした。

帰宅待ちが健気すぎる♡

もちろん、ちゃちゃまるちゃんは投稿主さんのことも大好き。帰宅時間が近づくと、窓にぴたっと張り付きながら帰りを待っているそうです。そして姿を見つけた瞬間、大喜びでお出迎え♪ 一緒にお散歩へ行くのが毎日の楽しみなのだとか。

さらに散歩中には、「見て見て！」と言わんばかりに、かっこよく地面をキックする場面も。大好きな投稿主さんの気を引こうと頑張る姿が、なんとも愛おしいちゃちゃまるちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「chachamalu36」には、ちゃちゃまるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chachamalu36」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。