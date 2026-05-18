おもちゃにビビリすぎてしまったトイプードルさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万2000回再生を突破し、「めっちゃビビってるｗ」「ドタバタしてるの草」「心臓バクバクいってそうｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：間違えて『子供部屋』に入った犬→恐竜のおもちゃが作動して…ビビりすぎて見せた『リアクション』】

恐竜襲来に大パニック

TikTokアカウント「ti_poo.gramtee_life」の投稿主さんは、トイプードルの『ティー』ちゃんとの暮らしを紹介しています。ある日、ティーちゃんが勝手に子ども部屋へ入り込んだそうです。するとそこで、自動で動く恐竜のおもちゃと遭遇。スイッチが入った恐竜は、「のっそ…のっそ…」とゆっくり近づいてきたのだとか。

未知の生物に見えたのか、ティーちゃんは一瞬でビビりモードに。後ずさりしながら距離を取ろうとしたものの、恐竜はじわじわ接近。ついには部屋の隅まで追い詰められてしまったそうです。するとティーちゃん、小さな体で必死に威嚇を開始。「これ以上来ないで！」と言いたげな戦闘態勢に入ったのだとか。怖がっているのに頑張って立ち向かおうとする姿が、なんとも健気…。

最後はダッシュで逃亡！

しかし、ティーちゃんの威嚇もむなしく、恐竜は変わらぬペースで前進。今度は四つ足のまま低姿勢になり、床に張り付くようにしながら様子をうかがっていたそうです。「動かなければ大丈夫かも…」と思ったのか、おとなしく固まる場面も。

しかし恐竜は容赦なく迫ってきます。そしてついに我慢の限界を迎えたティーちゃんは、勢いよく立ち上がると、そのまま猛ダッシュで逃亡！ 必死すぎるビビりっぷりに、思わずクスッとしてしまうワンシーンなのでした♡

この投稿には、「自分の方がでかいのにｗ」「狼狽っぷりがかわいすぎます」「途中までは勇敢でしたね！」など、多くのコメントが寄せられています。

キッチンペーパーにも警戒

実はティーちゃん、普段から怖がり屋な性格なのだとか。遊ぼうと思ってキッチンペーパーを差し出すと、ティーちゃんは後ろ足でぴょこんと立ち上がり、まずは慎重にニオイチェック。

しかし次の瞬間、目をまん丸にして「それなに！？」と言わんばかりの戦闘態勢に入ったのだとか。その後はテンションが爆発し、部屋中を「犬走り」で猛ダッシュ。犬生1周目すぎるティーちゃんに、投稿主さんも癒されていることでしょうね。

TikTokアカウント「ti_poo.gramtee_life」には、他にもティーちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ti_poo.gramtee_life」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。