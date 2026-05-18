DXTEEN、『ASEA』「HOT ICON」賞受賞「これからも高みを目指して頑張っていきます」
グローバルボーイズグループ・DXTEENが、16日、17日の2日間にわたって、埼玉・ベルーナドームで開催されたアジアを代表するトップクラスのアーティストが一堂に会する音楽フェスティバル『第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026』に出演。勢いがあり、注目度・話題性が高く、グローバルで存在感を発揮しているアーティストに贈られる賞「HOT ICON」を受賞した。
【写真】レッドカーペットでは…ピンク衣装がかわいいDXTEEN
名前が呼ばれた瞬間、メンバーは驚きと喜びが入り混じった表情で互いに目を合わせながら、すぐ笑顔に。リーダー・谷口太一が「このような素敵な賞をいただけたことをとても光栄に思います。本当にありがとうございます。僕たちDXTEENのことをいつも支えてくださっているLAPONE ENTERTAINMENTの皆さん。そしてレーベル・UNIVERSAL SIGMAの皆さん。そしてヘアメイク・スタイリストの皆さん。本当にいつもありがとうございます。そして何より僕たちDXTEENのことを近くでいつも応援してくれているNICO（ファンネーム）の皆さんのおかげで、受賞することができました。ありがとうございます。これからも高みを目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」とまっすぐな言葉で届け、会場からは温かい拍手が送られた。
受賞後には、DXTEENのパフォーマンスを披露。重低音が鳴り響く中、ステージ中央のリフターから6人がせり上がるように登場し、一瞬で会場の視線を掌握した。大久保波留のあおりから激しさを倍増させた「BRING THE FIRE」からスタート。会場のボルテージを一気に押し上げた後は、TikTok総再生回数1億回超えで話題を集める胸キュンソング「両片想い」を愛嬌たっぷりに魅せ、DXTEENの“カッコかわいい”魅力が存分に詰め込まれたステージとなった。
名前が呼ばれた瞬間、メンバーは驚きと喜びが入り混じった表情で互いに目を合わせながら、すぐ笑顔に。リーダー・谷口太一が「このような素敵な賞をいただけたことをとても光栄に思います。本当にありがとうございます。僕たちDXTEENのことをいつも支えてくださっているLAPONE ENTERTAINMENTの皆さん。そしてレーベル・UNIVERSAL SIGMAの皆さん。そしてヘアメイク・スタイリストの皆さん。本当にいつもありがとうございます。そして何より僕たちDXTEENのことを近くでいつも応援してくれているNICO（ファンネーム）の皆さんのおかげで、受賞することができました。ありがとうございます。これからも高みを目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」とまっすぐな言葉で届け、会場からは温かい拍手が送られた。
受賞後には、DXTEENのパフォーマンスを披露。重低音が鳴り響く中、ステージ中央のリフターから6人がせり上がるように登場し、一瞬で会場の視線を掌握した。大久保波留のあおりから激しさを倍増させた「BRING THE FIRE」からスタート。会場のボルテージを一気に押し上げた後は、TikTok総再生回数1億回超えで話題を集める胸キュンソング「両片想い」を愛嬌たっぷりに魅せ、DXTEENの“カッコかわいい”魅力が存分に詰め込まれたステージとなった。