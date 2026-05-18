【カンヌ映画祭】岸井ゆきのと岨手由貴子監督が熱い抱擁 浅野忠信は「ブラボー！」の声にガッツポーズ 『すべて真夜中の恋人たち』4分間喝采
フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間17日、「ある視点」部門に選出された岨手由貴子監督の『すべて真夜中の恋人たち』の公式上映がドビュッシー劇場で行われた。ワールドプレミアとなった上映には、主演の岸井ゆきの、共演の浅野忠信、岨手監督が立ち会った。
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公式上映に先駆けて、フォトコールに参加した3人。岸井は、この日のために世界に一つだけのオーダーメイドで作られた黒いスーツに身を包み、岨手監督は背中に大胆なカットアウトが入ったアルマーニのドレス姿で登場。海外の報道陣に囲まれ、南仏の爽やかな空に映える眩しい笑顔を見せた。
上映前の舞台あいさつで岨手監督は、「初めてカンヌ国際映画祭に参加します。今日、ここで作品を観てもらえることが本当に本当に幸せです」と喜びを語った。
また、司会者から「もっと話してもいいですよ」と促されると、「映画が長いのでコメントは短くしました」と返答し、会場の笑いを誘っていた。
上映中は笑い声やため息が何度も起こり、観客はスクリーンに釘付けに。上映終了後には約4分間にわたるスタンディングオベーション。「ブラボー！」の声に、浅野はガッツポーツで応えるひと幕もあった。
本作は、芥川賞作家・川上未映子の同名小説が原作。川上による初の恋愛小説として、2011年の刊行以来、累計40万部を突破するベストセラーとなり、米「TIME」誌の“2022年の必読書100冊”に選出されるなど、海外でも高い評価を受けている。
物語の主人公は、人との関わりを避けながら孤独に生きるフリーの校閲者・入江冬子（岸井）。年上の物理教師・三束（みつつか／浅野）との出会いをきっかけに、自身の孤独や感情と向き合っていく姿を描く。
岨手監督は「三大映画祭に参加する人生になるとは思ってもみなかったので、選出の知らせを聞いたときは本当に驚いたのですが、今日ようやく『カンヌに来たんだ』と実感することができました。観客の皆さんと、そして隣にいる俳優部の皆さんと、全員立場関係なく一緒に映画を観ることが新鮮で、はじめは緊張していましたが、最後には皆と同じ目線で見ることができました」と笑顔を見せた。
また岸井は、「劇中で冬子と三束がフランス料理店へ行くシーンで笑いが起きたのは、フランス上映ならではでした」と現地ならではの反応に驚いた様子。岨手監督も、「日本の試写では反応がなかったシーンだったので、笑いが起きて少し安心しました」と語った。
初のカンヌ参加となった岸井は、笑顔を見せながらも目に涙を浮かべ、岨手監督と熱い抱擁を交わした。「どんなふうに伝わるのか緊張していましたが、素直に受け取ってくださっていて、とにかくほっとしました」「演劇以外で拍手をいただくことがないので、久しぶりに拍手をいただいてとてもうれしかった」と話した。
浅野は、「僕の中で三束という役はぐるぐる回っているような、どこに向かっているのか分からない存在だったのですが、先ほど皆さんと一緒に鑑賞してようやく何かにたどり着けた気がしました」と語り、「オープニングで自然に涙が流れ、終わった後も涙してしまいました。とても感動しました」と感慨深げに振り返った。
また岸井は、「冬子と三束がフランス料理のお店に行くんですが、ふたりとも料理名が読めないというシーンで笑ってくださったのはフランスでの上映ならではで、新鮮でした」と現地ならではの反応が印象に残った様子。岨手監督も、「日本の試写では反応がなかったシーンだったので、笑いが起きて少し安心しました」と語った。
一方、これまでにもカンヌ経験のある浅野は、「7〜8回は来ています。街も把握していますし、顔見知りの映画人も多いのでホッとします」と余裕を見せた。
さらに、岨手監督は現在の日本映画界について、「東京にいないと映画が撮れない、というイメージは変えていきたい」とコメント。「地方でも、日本以外でも、さまざまな経験をした人が映画を持ち寄れる映画界が理想」と語った。
また、「ある視点」部門20作品中11作品が女性監督作となったことについては、「特別に意識はしていません。面白い映画が自然に選ばれた結果だと思っています」とし、「子どもの有無やライフプランに関係なく、いろんな経験をした人が映画を撮れる環境が理想」と自身の思いを明かした。
なお、原作者の川上は現在オーストラリア滞在中のためカンヌには参加できなかったが、岨手監督は「今朝も先生から『頑張って、楽しんでね』とメッセージをいただきました」と笑顔で語った。
「ある視点」部門の授賞式は、現地時間5月22日に行われる予定。
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公式上映に先駆けて、フォトコールに参加した3人。岸井は、この日のために世界に一つだけのオーダーメイドで作られた黒いスーツに身を包み、岨手監督は背中に大胆なカットアウトが入ったアルマーニのドレス姿で登場。海外の報道陣に囲まれ、南仏の爽やかな空に映える眩しい笑顔を見せた。
また、司会者から「もっと話してもいいですよ」と促されると、「映画が長いのでコメントは短くしました」と返答し、会場の笑いを誘っていた。
上映中は笑い声やため息が何度も起こり、観客はスクリーンに釘付けに。上映終了後には約4分間にわたるスタンディングオベーション。「ブラボー！」の声に、浅野はガッツポーツで応えるひと幕もあった。
本作は、芥川賞作家・川上未映子の同名小説が原作。川上による初の恋愛小説として、2011年の刊行以来、累計40万部を突破するベストセラーとなり、米「TIME」誌の“2022年の必読書100冊”に選出されるなど、海外でも高い評価を受けている。
物語の主人公は、人との関わりを避けながら孤独に生きるフリーの校閲者・入江冬子（岸井）。年上の物理教師・三束（みつつか／浅野）との出会いをきっかけに、自身の孤独や感情と向き合っていく姿を描く。
岨手監督は「三大映画祭に参加する人生になるとは思ってもみなかったので、選出の知らせを聞いたときは本当に驚いたのですが、今日ようやく『カンヌに来たんだ』と実感することができました。観客の皆さんと、そして隣にいる俳優部の皆さんと、全員立場関係なく一緒に映画を観ることが新鮮で、はじめは緊張していましたが、最後には皆と同じ目線で見ることができました」と笑顔を見せた。
また岸井は、「劇中で冬子と三束がフランス料理店へ行くシーンで笑いが起きたのは、フランス上映ならではでした」と現地ならではの反応に驚いた様子。岨手監督も、「日本の試写では反応がなかったシーンだったので、笑いが起きて少し安心しました」と語った。
初のカンヌ参加となった岸井は、笑顔を見せながらも目に涙を浮かべ、岨手監督と熱い抱擁を交わした。「どんなふうに伝わるのか緊張していましたが、素直に受け取ってくださっていて、とにかくほっとしました」「演劇以外で拍手をいただくことがないので、久しぶりに拍手をいただいてとてもうれしかった」と話した。
浅野は、「僕の中で三束という役はぐるぐる回っているような、どこに向かっているのか分からない存在だったのですが、先ほど皆さんと一緒に鑑賞してようやく何かにたどり着けた気がしました」と語り、「オープニングで自然に涙が流れ、終わった後も涙してしまいました。とても感動しました」と感慨深げに振り返った。
また岸井は、「冬子と三束がフランス料理のお店に行くんですが、ふたりとも料理名が読めないというシーンで笑ってくださったのはフランスでの上映ならではで、新鮮でした」と現地ならではの反応が印象に残った様子。岨手監督も、「日本の試写では反応がなかったシーンだったので、笑いが起きて少し安心しました」と語った。
一方、これまでにもカンヌ経験のある浅野は、「7〜8回は来ています。街も把握していますし、顔見知りの映画人も多いのでホッとします」と余裕を見せた。
さらに、岨手監督は現在の日本映画界について、「東京にいないと映画が撮れない、というイメージは変えていきたい」とコメント。「地方でも、日本以外でも、さまざまな経験をした人が映画を持ち寄れる映画界が理想」と語った。
また、「ある視点」部門20作品中11作品が女性監督作となったことについては、「特別に意識はしていません。面白い映画が自然に選ばれた結果だと思っています」とし、「子どもの有無やライフプランに関係なく、いろんな経験をした人が映画を撮れる環境が理想」と自身の思いを明かした。
なお、原作者の川上は現在オーストラリア滞在中のためカンヌには参加できなかったが、岨手監督は「今朝も先生から『頑張って、楽しんでね』とメッセージをいただきました」と笑顔で語った。
「ある視点」部門の授賞式は、現地時間5月22日に行われる予定。