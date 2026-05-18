【クロスワードパズルクイズ】これ、分かる？ 空欄に共通する2文字は？ 雨の日に使うアイテムがヒント
柔軟な発想で挑む「クロスワードパズル」の時間です！
日常的に使っている身近な言葉でも、パズル形式になると意外な発見があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。
・と □ と（縦の言葉）
・あ □ が □（横の言葉）
・く □ き（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、雨の日に欠かせない物の名称です。
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▼解説
それぞれの言葉に「ま」と「さ」を入れると、次のようになります。
・とまと（トマト）
・あまがさ（雨傘）
・くさき（草木）
横の「あまがさ」という言葉を軸に考えると、縦の野菜の名前「とまと」や、植物を指す「くさき」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚、楽しんでいただけましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常的に使っている身近な言葉でも、パズル形式になると意外な発見があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・と □ と（縦の言葉）
・あ □ が □（横の言葉）
・く □ き（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、雨の日に欠かせない物の名称です。
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正解：「ま」「さ」正解は「ま」「さ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ま」と「さ」を入れると、次のようになります。
・とまと（トマト）
・あまがさ（雨傘）
・くさき（草木）
横の「あまがさ」という言葉を軸に考えると、縦の野菜の名前「とまと」や、植物を指す「くさき」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚、楽しんでいただけましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)