縦と横に並んだ文字をヒントに、空欄を埋めて3つの言葉を完成させるクロスワードパズルです。語彙力とひらめきを駆使して、隠された身近な単語を導き出しましょう。

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柔軟な発想で挑む「クロスワードパズル」の時間です！

日常的に使っている身近な言葉でも、パズル形式になると意外な発見があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・と □ と（縦の言葉）
・あ □ が □（横の言葉）
・く □ き（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、雨の日に欠かせない物の名称です。

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正解：「ま」「さ」

正解は「ま」「さ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ま」と「さ」を入れると、次のようになります。

・とまと（トマト）
・あまがさ（雨傘）
・くさき（草木）

横の「あまがさ」という言葉を軸に考えると、縦の野菜の名前「とまと」や、植物を指す「くさき」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚、楽しんでいただけましたか？

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)