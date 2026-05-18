R3＆R25のラインナップから「マットパールホワイト」が消滅！

ヤマハが2026年5月28日に発売する「YZF-R3 ABS」および「YZF-R25 ABS」の2026年モデルは、扱いやすさとスポーティさを両立したフルカウルモデルです。

共通のボディに水冷直列2気筒エンジンを搭載する両車ですが、エンジンの排気量はYZF-R3 ABSが320cc、YZF-R25 ABSが249ccとなっています。

【画像】パールホワイトは無くなってショック!? ヤマハ「YZF-R3／25」2026年モデルを画像で見る（30枚以上）

今回登場した2026年モデルでは、2000年代前後の文化を現代風にリバイバルした「Y2Kトレンド」を取り入れた「ペールブルーイッシュグリーンソリッド2 （ライトグリーン）」にくわえ、「ディープパープリッシュブルーメタリックC （ブルー）」「ブラックメタリック12 （ブラック）」「ホワイトメタリック6 （ホワイト）」が新色として設定されました。

また、70th Anniversary Editionとなる「ホワイトメタリック6 （ホワイト）」もラインナップされています。

一方、2025年モデルで採用された「マットイエローイッシュホワイトパール1（マットパールホワイト）」がラインナップから姿を消したことが、SNSなどで話題を呼んでいます。

マットパールホワイトは、偏光色を用いることで光の当たり方で色合いが変化するという特徴をもっており、若い世代のライダーが求める「フォトジェニック」を強く意識したカラーとされています。

カラーリングの企画はヤマハの若手社員が主導したといい、はじめてのバイクとして検討されることの多いYZF-R3 ABS／YZF-R25 ABSにマッチしたカラーとして注目を集めていました。

なお、カラーリング以外に大きな変更はありません。

価格（消費税込）はYZF-R3 ABSが72万6000円、YZF-R25 ABSが69万800円となっています。

マットパールホワイトが廃止されたことに対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか？

都内のヤマハ販売店担当者は、次のように話します。

「YZF-R3 ABS／YZF-R25 ABSは、『ディープパープリッシュブルーメタリックC （ブルー）』『ブラックメタリック12 （ブラック）』の人気が高いことから、現時点では『マットイエローイッシュホワイトパール1（マットパールホワイト）』が廃止されたことに対する影響はほとんどありません。

『マットイエローイッシュホワイトパール1（マットパールホワイト）』はブルーとブラックに次ぐ『サードカラー』という位置づけですが、2026年モデルでは新色の『ペールブルーイッシュグリーンソリッド2 （ライトグリーン）』がその役割を担っています。

また、ホワイト系カラーとして『ホワイトメタリック6 （ホワイト）』も設定されています。

とはいえ、『ペールブルーイッシュグリーンソリッド2 （ライトグリーン）』はかなり個性的なカラーであるうえ、『ホワイトメタリック6 （ホワイト）』も実際にはレッドのグラフィックが強いことから『マットイエローイッシュホワイトパール1（マットパールホワイト）』の代わりにはなりません。

駆け込み需要というほどのものではありませんが、どうしても『マットイエローイッシュホワイトパール1（マットパールホワイト）』がほしいというお客様のなかには、2025年モデルの中古を検討されるケースも見られました。

2026年モデルの新色である『ペールブルーイッシュグリーンソリッド2 （ライトグリーン）』も今年かぎりとなる可能性が高いことから、ご検討中のお客様には早い段階でのご決断をおすすめしています」。

※ ※ ※

YZF-R3 ABS／YZF-R25 ABSの2026年モデルには、ホワイト×レッドのカラーリングをまとった「70th Anniversary Editionが設定されています。

ヤマハ誕生70周年を記念したこの限定モデルですが、両車あわせて600台の限定販売であることから、すでに完売してしまっているようです。