＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】“スッと”力士に寄り添ったイケメン救命士

土俵際の力士の激しい攻防に国技館がどよめき。ダメージを負った力士の“異変”を察知した救命士が“スッと”寄り添うように迅速に対応する一コマがあり、この姿に「救護お兄さんやさしい」「イケメン」などとファンが感嘆した。

それは三段目六十七枚目・富豊（時津風）と三段目六十八枚目・駿太（二子山）の取組での出来事だった。立ち合いから駿太は前に出ていき、富豊を土俵際に追い込むも、富豊は上手く体を開きながら駿太の肩を持って、強引に転がした。

宙に浮くようにして、ひっくり返った駿太は腕または脇腹を強打したようで苦悶の表情を浮かべる。ファンは「腕痛そう」「腕ひねったか」と状態を心配していた。

行司の木村勝之介は軍配を富豊に上げたが、物言いがついていた。そんな中、協議の際に、館内の救護の男性が異変を感じたか“スッ”と駿太に寄り添うようにして「大丈夫ですか」と話しかけた。

駿太は辛そうな表情を浮かべていたが、救護の男性はしっかりとコミュニケーションを取った後に、待機場へと戻っていった。この両者のやり取りを見て、コメント欄では「救護さんきた」「救護お兄さんやさしい」「救護兄さんかわいいな」「心配になる」という声が届いていた他、「磯村なんとかに似てイケメン」と救護の方の印象について触れる方もいた。

なお「同体ではないか」と物言いがついたが、「残っていた」と判断され、行司軍配通り、富豊の白星。富豊は3勝目を上げ、駿太は2敗目を喫した。

日本相撲協会は2024年（令和6年）三月場所より、力士の安全に配慮して救急救命士を館内に配置している。（ABEMA／大相撲チャンネル）