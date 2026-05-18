◆米大リーグ エンゼルス１―１０ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に先発し、７回９１球を投げて４安打１失点、８奪三振の好投を見せてメジャー通算３勝目となる２勝目（３敗）を挙げた。メジャー２年目で７回は最長で、８奪三振は最多。先発した試合での無四球も初めてで、援護点にも恵まれ、最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）だったが、渡米後最高とも言える結果を残した。防御率は５・０９となった。

メジャー２年目で自身初めて７回のマウンドでは、ハプニングもあった。この日は日曜で、７回裏の前には“第二の国歌”として親しまれる「ゴッド・ブレス・アメリカ」が流れた。他のナインは誰一人グランドには出てきておらず、佐々木は一人マウンド上で立ち尽くす形に。演奏が終わると、恒例の「テイク・ミー・アウト・トゥー・ザ・ボールゲーム」が流れ、「なんか国歌（Ｇｏｄ Ｂｌｅｓｓ Ａｍｅｒｉｃａ）みたいな方は（あるのを）聞いてなかったんで、あれだったんですけど、初めて野球場へ行こうの英語版をマウンドで聴けました（笑）」と初々しい笑顔を見せた。