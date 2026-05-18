◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 最終日（１６日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）

１６位から出た山下美夢有（花王）が１イーグル、７バーディー、３ボギーでこの日のベストスコア６４をマークし、通算９アンダーで今季自己最高の３位に入った。今季５度目のトップ１０フィニッシュ。

ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「今日はショットも安定していたし、難しいホールでボギーを打ったがそれ以外はパー５もチャンスにつけられた。パターが決まってくれた」と振り返った。

２番パー３で第１打を８０センチにからめてバーディーを先行させた。４番はグリーン右から１メートル強に寄せたが、パーパットがカップに蹴られた。直後の５番で３〜４メートルのパットを沈めてバウンスバックに成功した。

「右風だったので、狙いやすいイメージがあった。それがチャンスについてくれた」と話した７番パー５では、右からのフォローの風に第２打を乗せ花道から転がし、アルバトロス寸前のスーパーショット。イーグルで勢いづいた。

１４番から４連続バーディーを奪い、一気に上位に顔を出した。「昨日もショットはいい状態だった。今日もスイングもフィーリングも良くてチャンスについてくれて、いい流れで回れた」と笑顔で大会を終えた。