最初の90分が全て！最高の睡眠を得る方法とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話】

最初の90分が全て！最高の睡眠を得る方法とは

睡眠時間を延ばすより、質を上げるほうがいい

質のよい睡眠を目指すうえで、もっとも意識してほしいのが、入眠後、最初に現れるノンレム睡眠です。寝はじめのノンレム睡眠は、睡眠周期のほとんどを占め、およそ90分つづきます。

ここでしっかり眠れると、その後の睡眠の質もよい状態になります。最初の90分を監修者は「黄金の90分」と呼んでいます。

入眠後、眠りが徐々に深くなることで、交感神経優位から副交感神経優位な状態へ切り替わり、脳も体もリラックスします。自律神経が整うと、ホルモンバランスもよくなります。

なかでも、人の成長にかかわる成長ホルモンは、最初のノンレム睡眠時に全体量の70～80％が分泌されます。しかし、最初の90分で質のよいノンレム睡眠が現れないと、ホルモンの分泌量を大きく減らしてしまいます。

最初のノンレム睡眠を妨害すると、眠りの質は悪くなる！

また、入眠時に高まっていた睡眠圧（眠りたい欲求）が、最初のノンレム睡眠で放出されることで、その後の睡眠パターンが整います。

ノンレム睡眠は、一晩で4～5回くり返されますが、2回目以降のノンレム睡眠が1回目より深くなることはありません。

つまり、最初の90分が浅く短い不十分なノンレム睡眠だと、その後の睡眠にも悪影響を与え、どれだけ長く眠っても目覚めが悪くなってしまうのです。

睡眠で大切なのは、時間＜質！

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』監修：西野精治