東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7150 高値0.7223 安値0.7140
0.7285 ハイブレイク
0.7254 抵抗2
0.7202 抵抗1
0.7171 ピボット
0.7119 支持1
0.7088 支持2
0.7036 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5839 高値0.5919 安値0.5836
0.5976 ハイブレイク
0.5948 抵抗2
0.5893 抵抗1
0.5865 ピボット
0.5810 支持1
0.5782 支持2
0.5727 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3750 高値1.3767 安値1.3715
1.3825 ハイブレイク
1.3796 抵抗2
1.3773 抵抗1
1.3744 ピボット
1.3721 支持1
1.3692 支持2
1.3669 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7150 高値0.7223 安値0.7140
0.7285 ハイブレイク
0.7254 抵抗2
0.7202 抵抗1
0.7171 ピボット
0.7119 支持1
0.7088 支持2
0.7036 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5839 高値0.5919 安値0.5836
0.5976 ハイブレイク
0.5948 抵抗2
0.5893 抵抗1
0.5865 ピボット
0.5810 支持1
0.5782 支持2
0.5727 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3750 高値1.3767 安値1.3715
1.3825 ハイブレイク
1.3796 抵抗2
1.3773 抵抗1
1.3744 ピボット
1.3721 支持1
1.3692 支持2
1.3669 ローブレイク