東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7150　高値0.7223　安値0.7140

0.7285　ハイブレイク
0.7254　抵抗2
0.7202　抵抗1
0.7171　ピボット
0.7119　支持1
0.7088　支持2
0.7036　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5839　高値0.5919　安値0.5836

0.5976　ハイブレイク
0.5948　抵抗2
0.5893　抵抗1
0.5865　ピボット
0.5810　支持1
0.5782　支持2
0.5727　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3750　高値1.3767　安値1.3715

1.3825　ハイブレイク
1.3796　抵抗2
1.3773　抵抗1
1.3744　ピボット
1.3721　支持1
1.3692　支持2
1.3669　ローブレイク