１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０５．４２ドル（＋４．２５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５６１．９ドル（－１２３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７１６．１セント（－７７５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６３５．７５セント（－２２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．７５セント（－１１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．００セント（－１５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３９９．２９（－０．９９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０５．４２ドル（＋４．２５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５６１．９ドル（－１２３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７１６．１セント（－７７５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６３５．７５セント（－２２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５５．７５セント（－１１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．００セント（－１５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３９９．２９（－０．９９）
出所：MINKABU PRESS