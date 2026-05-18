「好き」と言ってくれないのは脈なし？行動でわかる男性の本気度
「好き」と言ってくれないと、不安になることはありませんか？ただ、男性は言葉より行動に本音が出やすいもの。判断すべきポイントは、言葉の有無ではありません。
“時間の使い方”が変わっている
男性が忙しくても会う時間をつくるかどうかを確認してみましょう。本気の相手には、男性は無理のない範囲で予定を調整します。逆に、予定が空いたときだけ連絡が来るようだと、優先順位が低い可能性があるでしょう。
“連絡の扱い”が雑になっていない
男性の返信の速さよりも、やり取りの質を見ていますか？短くても会話を続けようとする、質問が返ってくる。この積み重ねがあるかどうかで、本気度は見えてくるものです。
“関係を続けようとする動き”がある
男性は次につながる行動をしてくれるかもチェックポイントの１つ。「また会おう」と言うだけでなく、具体的な日程を決めようとするかどうか。関係を続ける意思は、ここに出ます。
「好き」という言葉は分かりやすいですが、それだけで判断するとズレが生じることも。男性の時間の使い方、連絡の質、続け用とする行動の３つを見れば、本気度は判断できます。 ※画像は生成AIで作成しています
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