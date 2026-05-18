脚だけ重たく見える…。大人世代こそ始めたい“お尻を使う”簡単エクササイズ
「脚だけ重たく見える」と悩んでいませんか？ 40代以降は筋力低下だけでなく、“脚の使い方のクセ”によって、太もも外側やお尻まわりに余計な張り感が出やすくなります。そこでおすすめの簡単エクササイズが【クラムシェル】。横向きで寝たまま行うシンプルな動きですが、お尻まわりをじんわり使いながら、骨盤の安定感まで意識できるのが魅力です。
【STEP１】横向きで姿勢をセットする
【STEP２】上側の膝をゆっくり開いて閉じるを繰り返す
息を吐きながら、かかと同士を軽く触れさせたまま、上側の膝をゆっくり持ち上げます。大きく開こうとする必要はありません。“お尻の横がじんわり使われる感覚”を優先しましょう。腰が後ろへ倒れたり、勢いで開きすぎたりしないよう注意しながら、ゆっくり開いて閉じる動きを繰り返します。左右10回ずつが目安です。
▶効かせるコツ
膝を大きく開くより、“骨盤がブレないこと”を優先。開く幅が大きすぎると、腰や太もも前側ばかりに力が入りやすくなります。お腹を軽く引き込みながら、お尻の横から脚を支える感覚を意識すると、下半身全体が安定しやすくなります。
下半身のエクササイズは“どこを使って、どう動くか”が鍵。太ももだけに頼らず、お尻や体幹まで連動させることで、横から見たシルエットも変わっていきます。まずは１日１セット、自分のペースで続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はトレーニング理論およびパーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
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