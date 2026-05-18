【今週の12星座タロット占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2026年5月18日〜5月24日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
🌼【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年6月の恋愛運UPヘア》
第３位 天秤座
『恋愛面では試行錯誤していきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分よりも大きな存在に刺激を受けることが増えます。時には自分の存在が小さく思えてしまうかも知れません。成長のために良いことだと捉えましょう。仕事や公の場では自分の真剣さや努力家な所が信じてもらえないことがあります。疎外感があっても気にせず頑張っていきましょう。
「自分の不満の訴え方」や「自分の想いの重さの伝え方」に関して、これまで通りにはならないように工夫をしていくでしょう。相手に届くまでには時間がかかりそうです。シングルの方は、日々の不満を抱えている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不安定さを度々伝えてくれます。
｜時期｜
5月21日 流されてしまう ／ 5月24日 大事な人をコントロールする
｜ラッキーアイテム｜
野外
第２位 水瓶座
『恋愛面では進みたいなら知っていきましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
一皮剥けそうです。自分の目線も物事の感じ方もこれまでとは違うものになっていくでしょう。そしてそれが色々な人を救うことにも繋がることに気付くようです。仕事や公の場では苦手なことや慣れていないことにも挑んでいきます。嫌なキャラクターになることもあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
良くも悪くも自分の中で信じ続けていることがあるようです。自分の強さを保つ原動力にはなるようですが、進展を望むなら相手の本音などを読み取りましょう。シングルの方は、抜けが多い天然キャラクターな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が大人の落ち着きを身につけます。
｜時期｜
5月22日 我慢が多い ／ 5月23日 諦めることがある
｜ラッキーアイテム｜
リング
第１位 獅子座
『恋愛面ではスピード重視でいきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
小さな自己改革を沢山していけそうです。日常の些細なことでもいつもの手順に疑問を持ってみたり、好奇心で試してみたりすることがあるでしょう。仕事や公の場では周囲のみんなのことを案考えて前向きなのですが、行動のチョイスが独自のものになりそうです。不思議がられるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
中身の納得や完璧さより、急ぐことが多いでしょう。時間が掛かるようなプランはパスしていきます。相手はこちらを疑ってもそのことを探る暇がないでしょう。シングルの方は、常に不安定になりやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はこちらの程よい愛情の圧力が嬉しいようです。
｜時期｜
5月19日 手応え ／ 5月23日 気持ちが熱くなる
｜ラッキーアイテム｜
焼き野菜
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞