国内の映画館で、シネマコンプレックス（５スクリーン以上）の草分けとされる神奈川県海老名市中央の「イオンシネマ海老名」が１７日、３３年間の歴史に幕を下ろした。

これまでに１８００万人が訪れたといい、駆けつけた多くのファンが別れを惜しんだ。

同映画館は七つのスクリーンを構え、７番スクリーンは高い音響効果が自慢。「スター・ウォーズ」シリーズ上映の「聖地」として、全国の映画ファンに親しまれてきたが、映画館が入る「イオン海老名店」の建て替えで閉館が決まっていた。

閉館を前に１６日からは、シリーズ９作品を夜通しで上映して締めくくった。２５時間余りで９作品を制覇した観客が２５人いたという。会場には登場人物の衣装を着たり、格闘シーンで使われる小道具を携えたりして訪れたファンの姿もあった。

「７番スクリーンが素晴らしかった」

１７日は午後４時過ぎ、７番スクリーンで最後の作品「スター・ウォーズ エピソード６／ジェダイの帰還」の上映が終了。販売した４７１席は満席だったという。イオンエンターテイメント（東京）の藤原信幸社長も駆けつけ、多くの映画ファンを前に「もう一度、海老名をエンターテインメントで潤う街にしたい。期待してほしい」と語った。

全ての上映の終了後も、多くの映画ファンが名残を惜しみ、映画館の加藤暁司・総支配人が深々と頭を下げて感謝の言葉を述べた。横浜市栄区のデザイナー女性（３３）は閉館前に海老名市に泊まり込んで映画を堪能したといい、「７年ほど前から何度も通った。特に７番スクリーンが素晴らしかった。閉館はとてもさみしい」と話していた。