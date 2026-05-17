恋愛対象とは考えられない…。男性から「キープにされやすい女性」の言動

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好きな男性の本命彼女となりたいですが、どんなに関係性が良くなっても男性からは「キープ」としか見られないことも。

そこで今回は、男性から「キープにされやすい女性」の言動を紹介します。

｜何をされても怒れない


男性と待ち合わせをしたとき、男性が１時間以上も遅れてきたらあなたはどうしますか？

ほとんどの場合すごく怒ると思いますが、なぜか男性に気を遣って怒れない女性もいるのです。

そういう女性はが「彼女は何をしても許してくれる」と男性に勘違いさせてしまいますし、大事にされなくなっていきます。

｜男性の分までお金を出してしまう


デートの際に男性の分までお金を出しているためありませんか？

男性の収入や貯金が少ない場合、ついそうなってしまうこともあるでしょう。

でも、そのままの状態が続いているようでじゃ、結局のところ男性からはただの財布としか見られないものです。

｜男性から連絡が来るとすぐに返信してしまう


女性の中には男性から嫌われたくない一心で、男性のメールやLINEはすぐに返信する人もいます。

でも、毎回すぐに返信するという行動はやめたほうがいいかも。

なぜなら、男性にとって追いかける必要がない、都合のいい存在と見なされてしまうからです。

男性に対して「私はあなたにとって都合の良い存在です」と言ってしまっているような行動をしように、今回紹介した内容には十分に注意してみてくださいね。

🌼なんでバレないんだろww 男が“どうでもいい女”にしてる「紳士対応」