恋愛対象とは考えられない…。男性から「キープにされやすい女性」の言動
好きな男性の本命彼女となりたいですが、どんなに関係性が良くなっても男性からは「キープ」としか見られないことも。
そこで今回は、男性から「キープにされやすい女性」の言動を紹介します。
｜何をされても怒れない
男性と待ち合わせをしたとき、男性が１時間以上も遅れてきたらあなたはどうしますか？
ほとんどの場合すごく怒ると思いますが、なぜか男性に気を遣って怒れない女性もいるのです。
｜男性の分までお金を出してしまう
デートの際に男性の分までお金を出しているためありませんか？
男性の収入や貯金が少ない場合、ついそうなってしまうこともあるでしょう。
でも、そのままの状態が続いているようでじゃ、結局のところ男性からはただの財布としか見られないものです。
｜男性から連絡が来るとすぐに返信してしまう
女性の中には男性から嫌われたくない一心で、男性のメールやLINEはすぐに返信する人もいます。
でも、毎回すぐに返信するという行動はやめたほうがいいかも。
なぜなら、男性にとって追いかける必要がない、都合のいい存在と見なされてしまうからです。
男性に対して「私はあなたにとって都合の良い存在です」と言ってしまっているような行動をしように、今回紹介した内容には十分に注意してみてくださいね。
🌼なんでバレないんだろww 男が“どうでもいい女”にしてる「紳士対応」