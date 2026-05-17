「私だけ特別なんだ」と思ってしまう…。不倫関係で冷静さを失いやすい瞬間
「この人は私のことを特別な存在と思ってくれている」と思った瞬間から、少しずつ判断が変わっていく。そんな感覚に心当たりはありませんか？不倫関係では、“自分だけは特別”と思うことで、冷静さを失いやすくなることがあります。
“特別扱い”が強く印象に残る
男性から優しい言葉をかけられる。「こんな話は君にしかできない」と言われる。そうしたやり取りが続くと、“自分だけは他の女性と違う存在”だと感じやすくなります。その特別感が、関係を客観的に見る視点を失わせていくのです。
周囲の意見が耳に入りにくくなる
周囲に心配されても、「彼との関係性を知らないから」と感じてしまうことも。外から見れば違和感があることでも、当事者同士では正当化しやす芋のです。その状態が続くほど、「自分は間違っていない」と判断するようになっていきます。
“信じたい気持ち”が優先される
男性に本当は引っかかる部分がある。それでも、「私だけが事情を理解してあげられる」「今は仕方ない」と考えてしまうことありませんか？それは男性のことを“信じたい気持ち”が強くなっているということ。そうなると現実とのズレに気づきにくくなります。
冷静さを失うということは、強く相手に惹かれているのでしょう。だからこそ大切なのは、“今感じている特別感”だけで判断しないこと。少し客観的に自分を見たときにどう感じるかが、関係を見極めるヒントになることもあります。 ※画像は生成AIで作成しています
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