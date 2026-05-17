「この漢字、なんて読む？」読めない時に気まずくならない“大人の聞き方”
会話の途中や仕事中、ふと目に入った読めない漢字。「これ、なんて読むんだろう…」と思ったものの、今さら聞きづらくて、そのまま流してしまった経験はありませんか？特に大人世代になると、「知らないと思われたくない」という気持ちが働きやすいもの。でも最近は、“全部知っていること”より、“自然に確認できること”の方が、むしろ安心感につながる場面も増えています。
難読地名や人名、旧字体、専門用語などは、読めなくても不思議ではない時代。だからこそ今は、“聞き方の柔らかさ”が、その人の印象を左右しやすくなっているのかもしれません。
「読み方だけ教えていただけますか？」くらいが自然
読めない漢字に出会った時、無理にごまかそうとすると、会話そのものがぎこちなくなってしまうことも。そんな時は、「すみません、読み方だけ教えていただけますか？」くらい、シンプルに聞いてしまう方が自然です。特に名前や地名は、地域や家庭によって読み方が異なるケースも多く、“知らない＝常識不足”とは限りません。
“読めない＝恥”と思い込みすぎなくていい
大人になるほど、「こんな漢字も知らないと思われたくない」と感じやすくなるもの。ただ実際は、冠婚葬祭の用語や難読地名、医療・法律関連の言葉など、“普段使わない漢字”も少なくありません。最近はスマホ変換に頼る機会が増えたことで、「見たことはあるけど読めない」「読めるけど書けない」という人も増えています。
だからこそ今は、“全部知っていること”より、“必要な時に自然に確認できること”の方が大切。特に大人世代は、“完璧さ”より、“空気を壊さずに確認できる柔らかさ”の方が、その人らしさとして印象に残りやすくなります。
スマホ検索より、“一言聞ける”方が自然なことも
最近は、読めない漢字をその場でスマホ検索する人もいるでしょう。手書き入力や音声検索、カメラ機能などを使えば、読み方を調べやすくなりました。ただ、会話中に慌てて検索するより、相手に自然に確認した方が、その場の空気がやわらぐことも。
特に名前は、“読み方をきちんと確認する”こと自体が、相手への配慮につながる場面も少なくありません。だからこそ大人世代ほど、“どう聞くか”の柔らかさが印象に出やすくなります。
「読めなかったら恥ずかしい」と感じてしまうこともありますが、大人になるほど、“知らないことを自然に確認できる力”の方が、安心感につながります。無理に取り繕うより、丁寧に聞ける方が、今の時代には自然なのかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事は日本語表現・ビジネスマナー・コミュニケーションの一般的知見を参考に編集部で構成しています
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