【５ヶ月で−４kg】“食べないダイエット”をやめたら変わった。生活習慣を整えた結果
「ダイエット＝我慢だと思っていました」と振り返るのは、都内在住・46歳の会社員・Eさん。食事量を減らしても続かず、リバウンドを繰り返していたといいます。そんなEさんが見直したのは“生活全体の流れ”。食べ方、動き方、休み方を少しずつ整えたことで、無理なく５ヶ月で−４kgの変化につながったそうです。
“食べない”をやめたら、間食が減った
「以前は、とにかく食べる量を減らそうとしていました」というEさん。特に夜は主食を極端に減らし、その反動で翌日に強い空腹を感じることも多かったそうです。そこでEさんが意識したのが、“１日３食きちんと摂る”ということ。
タンパク質や野菜を意識しながら、朝を抜かないようにして、昼を軽くしすぎないように３食の内容を整えるようにしたことで、以前より“食後の満足感”が安定して、自然と間食も減っていったそうです。
“ちゃんと運動”をやめて、動く時間を増やした
「運動も、“時間を作ってちゃんとたやらないと意味がない”と思っていました」と振り返るEさんでしたが、昔からジム通いやハードな運動は続かなかったそう。そこで始めたのが、“日常の中で動く”ことでした。
通勤時に少し遠回りして歩く。階段を使う。座りっぱなしを減らすという小さな運動の積み重ねです。こうした日常の活動量（NEAT）は、消費エネルギーにも大きく関わると言われているように、Eさんは“動かない時間”を減らしたことで体が徐々に引き締まってきたと実感するようになったと言います。
“寝不足前提”の生活も見直した
寝る直前までスマホを見る。休日に寝だめをする。そんな生活が続いていたというEさん。そこで、寝る前のスマホ時間を減らし、休日を含めてできるだけ同じ時間に寝起きすることを意識するようにしたと言います。
睡眠不足は、食欲や活動量にも影響する可能性があ流と言われているので、睡眠の質を見直すことはダイエットに欠かせない要素の１つ。実際Eさんも睡眠を改善してから「朝のだるさが減って、日中も動きやすくなった」そうです。
食べ方、動き方、休み方を少しずつ見直したことで、結果的に食事量や活動量が安定し、５ヶ月で−４kgという変化につながっていったとEさん。彼女のように頑張りすぎるより、続けられる形を地道に実践していくことが、無理なく痩せる近道なのかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は取材および栄養・運動・睡眠に関する一般的な知見をもとに、編集部にて構成しています
🌼３ヶ月で−８kgに成功。40代からのダイエット「実践したこと」＆「やめたこと」