運動が続く人はここが違う。三日坊主になりにくい人の３つの習慣
「運動したほうがいいのは分かっている。でも続かない」という人は少なくないでしょう。一方で、特別ストイックではないのに、自然と運動を続けている人もいます。その差は“続けやすい流れ”をつくれているかどうか。大人世代の運動習慣は、“頑張ること”より、“戻りやすい形をつくること”が続けやすさにつながるのです。
最初から頑張りすぎない
運動が続く人は、最初から高い目標を作りません。例えば、「毎日１時間運動する」ではなく、「５分だけ歩く」「ストレッチだけやる」など、始めるハードルをかなり低くしているものです。実際、習慣は“始めやすさ”によって続きやすさが変わるとされており、最初から負荷を上げすぎないほうが、継続しやすい傾向があります。
“運動だけの時間”にしすぎない
意外と差が出るのが、“運動すること”への意識の違い。続く人は、運動を特別なものにしすぎません。例えば、エレベーターではなく階段を使う、買い物のついでに少し歩く、テレビを見ながら体を伸ばす。こうした小さな動きも運動として捉えています。
実は“運動の時間”だけでなく、日常の活動量を増やすことも大切。かえって「運動する時間をちゃんと作らなきゃ」と思うほど、忙しい日に途切れやすくなるものです。
できなかったことを引きずらない
運動が続く人は、“できなかった日”を失敗と捉えません。忙しくてできなかった日があっても、「また明日から戻せばいい」と切り替えています。
一方で、「１日できなかったからもうダメ」と考えると、そのまま習慣自体が止まってしまうもの。運動は、“毎日完璧にやること”より、“戻れる状態をつくること”のほうが大切です。
運動が続く人は、特別に意志が強いわけではありません。頑張りすぎないこと、日常に混ぜること、空いても戻ることの積み重ねによって“続けやすい流れ”をつくることが、大人世代の運動習慣を長く続けるポイントです。 ※画像は生成AIで作成しています
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