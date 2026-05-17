デニムが急に似合わなくなった…。40代・50代が見直したい“腰まわり”とシルエットの選び方
「昔は普通に履けていたデニムが、最近なんだかしっくりこない」と感じていませんか？40代・50代になると、体型そのものが大きく変わっていなくても、“腰まわりの見え方”や“重心バランス”は少しずつ変化しているもの。シルエットや丈感を少し見直すだけでも、印象は大きく変わります。今のデニム選びで大切なのは、“細く見せること”より、“軽く見せること”です。
“細ければ正解”ではなくなっている
以前は、「脚を細く見せたいからスキニー」という選び方が定番でした。ですが大人世代は、脚だけを細く見せるより、“腰まわりから自然につながるシルエット”の方が重要になります。特にタイトすぎるデニムは、腰位置やヒップラインを強調しやすく、トップスとのバランスによっては重心が下がって見えることも。
今っぽく見えやすいのは、“ゆるストレート”のように少し余裕のある形。縦ラインを自然につくれるため、大人世代の体型にもなじみやすくなります。
“股上”と“素材感”も見直したい
意外と見落としやすいのが、股上の深さや素材感。浅すぎるローライズは腰まわりが不安定に見えやすく、深すぎるハイウエストは、お腹まわりを強調してしまう場合があります。
合わせやすいのは、“おへそ前後”くらいの自然な股上。さらに、硬すぎる素材より、少し落ち感のある柔らかいデニムの方が、全体を軽く見せやすくなります。また、2026春夏はトップスにシアーシャツや柔らかいニットなど、“空気感のある素材”を合わせると、より軽やかに見えやすくなるでしょう。
“重心調整”だけでも印象は変わる
大人世代のデニムは、“隠すこと”より、“重心を整えること”を意識すると、印象が変わりやすくなります。
全部インすると腰位置が下がって見えやすく、裾がたるみすぎると足元が重たく見えることも。一方で、前だけ軽く入れると腰位置が自然に見えやすくなり、足首が少し見えるだけでもコーデ全体に軽さが生まれます。
デニムが似合わなくなったと感じるのは、もしかしたら選んだデニムが今の自分のバランスと少しズレ始めているだけかも。だからこそ「細く見えるか」より「軽やかに見えるか」を基準に見直しましょう、それだけで自然なアカ抜けにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のファッション理論や体型バランス、2026年春夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
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