育児休暇中のテレビ東京の相内優香アナウンサー(40)が17日、自身のインスタグラムを更新し、出産後の姿を初めて公開した。



【写真】赤ちゃんを抱っこして…しっかりママな相内アナ

インスタへの投稿は第1子女児の出産を報告した2025年11月7日以来。赤ちゃんを抱っこし、フリーアナウンサーでアーティストの北村まあさ(37)との2ショットを掲載した。



「麻布台ヒルズで開催中の北村まあさちゃんの個展『POP DOG―シュバルツ的歩き方』へ。」と北村アナとの2ショットの理由を説明。「WBSで一緒にキャスターをしていたときは番組の漫画を描いていたまあさちゃん。フリーアナウンサーでありながら、その後オリジナル漫画を雑誌に連載し漫画家への道を突き進んでいると思いきや…現在はシュナウザー犬が主人公のポップアートを描くポップアーティストにもなっていた 才能溢れるまあさちゃん。本当にスゴイ!!!」と北村アナの現状も紹介した。



「シュナウザー犬のシュバルツはマイペースで、可愛くて、オシャレで。愛おしいキャラクターです。見ていると自然と元気になれる作品が並びます。」と解説も。「まあさちゃんのますますの活躍に胸が高なる一日でした！」と振り返った。



相内アナは2022年に元NHKの青井実アナウンサーと結婚。24年にはテレビ東京系「WBS(ワールドビジネスサテライト)」の月～木のメインキャスターに就任。妊娠に伴い、25年4月からは取材活動を行うなどしていた。



（よろず～ニュース編集部）