俳優・石坂浩二(84)が主宰する模型サークル「ろうがんず」が15日、公式X（旧ツイッター）を更新し、17日まで開催されていた「静岡ホビーショー2026」での展示を紹介した。



【写真】クラクラするほどの名車…1人でこれだけ所有して乗ったとは！

「ろうがんず」の今年のテーマは「#全部作る石坂浩二会長の愛車遍歴」だった。「石坂会長の秘蔵写真や当時の資料、年表を交えて展示」と伝えた。



石坂の過去の出演作品のチラシなどとともに並べられたのは「ダットサン・ブルーバード」「トヨタ2000GT」「ロータス・ヨーロッパ」「ランボルギーニ・イオタSVR」「マセラティ・メラク」「マセラティ・ボーラ」「ランチア・ストラトス・ストラダーレ」「フェラーリ308GTB」「ランボルギーニ・カウンタックLP400」「クラウン・マジェスタ」「トヨタ・ミライ」など頭がクラクラしそうなほどの名車の数々。年表とともに紹介されているが、個人で所有した車の遍歴とはとても思えないラインアップだった。



「静岡ホビーショー」は、プラモデルや鉄道模型、RCモデルなど、日本が世界に誇る模型ブランドが一堂に会する日本最大級の模型展示会。



（よろず～ニュース編集部）