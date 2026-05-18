中国・北京で開かれた今回の米中首脳会談は、両国間の緊張・葛藤関係を安定的に「管理」することに焦点が合わせられたという評価が米国外交安保専門家の間から出ている。関税および先端技術・レアアース（希土類）の輸出規制など核心的な葛藤懸案を正面から扱うのではなく後回しにして緊張緩和を強調したという点からだ。

米シンクタンク「クインシー研究所」のシニアフェロー、マイケル・スウェイン氏は16日（現地時間）、中央日報との書面インタビューで「両国が先鋭な攻防の代わりに『休戦モード』を当分の間維持することにした点に限れば成功」とし、「ただし、貿易懸案と先端技術、台湾、人工知能（AI）に至るまで、両国間の根本的な葛藤要因を解決したり緩和したりするうえで実効性のある進展はなかった」と評価した。

外交問題評議会（CFR）のアジア担当シニアフェロー、ラッシュ・ドーシ氏も15日、CFR主催オンラインセミナーで「両国が直面した構造的な難題を『解決（Solving）』するのではなく、葛藤が破局へと突き進まないように『管理（Managing）』することに焦点が合わせられた」と述べた。

まだ具体的な合意文や共同声明などが出ていないという点で、成果が期待に及ばなかったという話も少なくない。最大の懸案だったイラン問題も特別な進展がなく、貿易でも明確に出たのは中国のボーイング機200機購入だけだ。CFRフェローのゾーイ・リウ氏は今回の会談について「華麗な歓迎の挨拶と晩餐、そして曖昧な購入内訳で包まれた『リスク管理』にすぎない」と指摘した。

ただし、スティムソンセンター中国プログラム・ディレクターのユン・サン氏は、双方の貿易合意が発表されなかったことについて「米国が中国の要求を受け入れず中国が合意を保留しているか、あるいは9月に習主席がワシントンD.C.を答礼訪問する際に手土産として与えるために取っておいた可能性がある」と指摘した。

実質的な成果が不十分な理由に関連しては、トランプ政権の脆弱な核心鉱物サプライチェーンが構造的な限界として作用した可能性があるという分析が出ている。CFRシニアフェロー、ハイディ・クレボ＝レディカー氏はオンラインセミナーで「重要なのは、米国が中東で膨大な先端武器システムを消耗してしまい、ミサイルの補充生産にはレアアースが最も重要だという不都合な現実の中で今回の会談に臨んだという事実」とし、「中国が完全に首根っこを押さえているレアアースに米国は大きな脆弱性を持っている」と指摘した。米国の先端武器の在庫不足と中国が持つ事実上のレアアース独占権が相まって、今回の会談でトランプが貿易問題に関連して強く押し切ることができない状況に置かれていたという説明だ。