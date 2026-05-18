北朝鮮がアジアサッカー連盟（AFC）U−17（17歳以下）女子アジアカップで日本を破って頂点に立った。

北朝鮮は17日（日本時間）、中国蘇州スポーツセンタースタジアムで行われた決勝で日本を5−1で完破した。ユ・ジョンヒャンが1人で4ゴールを決める大活躍を見せた。北朝鮮は2024年のインドネシア大会に続いて2連覇を達成した。通算5回目の優勝を果たした北朝鮮は日本（4回）を抑えて大会最多優勝チームとなった。

北朝鮮は先月タイで開催されたU−20（20歳以下）女子アジアカップの決勝では日本に0−1で敗れて準優勝に終わったが、1カ月後にU−17代表チームが雪辱を果たした。北朝鮮は今大会のグループリーグで台湾（10−0勝）、フィリピン（8−0勝）、韓国（3−0勝）を次々と撃破し、C組1位で準々決勝（ノックアアウトステージ）に進出した。準々決勝ではタイに6−0で勝利し、準決勝では優勝候補の中国を4−2で退けた。

北朝鮮は決勝を含む6試合で36得点3失点を記録した。攻守において欠点が見当たらないという評価だ。北朝鮮は今大会で4強（準決勝）に進出したことで今年10月にモロッコで開催される2026国際サッカー連盟（FIFA）U−17女子ワールドカップ（W杯）本大会の出場権も獲得した。北朝鮮はU−17女子W杯でも2024・25年の2連覇を含め通算最多の4回の優勝を誇る。