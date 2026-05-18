「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手がメジャー最長となる７回を１失点に抑え２勝目。８奪三振はメジャー２年目にして最多となり、無四球でチームの今季最長タイ５連勝に貢献した。

試合後、佐々木は「結果として毎登板よくなってきていると思いますし、より安定して結果を残すためには自分のパフォーマンスを出して行かないといけない」と前を向いた。

この日の佐々木は序盤から丁寧に低めに変化球を集めた。直球の割合を減らしつつ、エンゼルス打線をかく乱。序盤で許した安打は初回１死からトラウトに浴びた二塁打のみ。打順一回りで５三振を奪う快投を見せた。

この日は躍動感に溢れ、腕の振りも良かっただけに各打者はスプリットにバットが止まらなかった。四回に１点こそ失ったが、メジャー移籍後最長となる７回１失点。８奪三振もキャリアハイだ。４月２７日のカブス戦で今季初勝利を挙げると、５月２日のカージナルス戦で今季初のクオリティースタートを達成。前回登板のジャイアンツ戦は５回３失点と徐々に安定感が見え始めていた。

「まっすぐの強さはもう少しほしいなと思うんですけど、バッターを抑えられたのはよかった。変化球もよかったので、しっかり安定した真っすぐのエネルギーを出せるように練習していきたいなと思います」と佐々木。「キャッチャーの要求通り、ゾーンで勝負できたと思います」と振り返り、「まとまってきたというか、全体のバランスとしてゾーンに行く。そこのメカニックに関してはよくなっているかなと思います」と明かした。

オープン戦から制球難を露呈してきた佐々木。開幕直後もコントロールを乱す場面があったが、ローテ定着への道筋が見えてきた。